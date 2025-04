Papież wyznał, że Matka Boska przemówiła do niego! "Przygotuj grób"

Papież Franciszek wyznał przed śmiercią, że przemówiła do niego Maryja. "Matka Boża powiedziała mi: przygotuj grób"

Papież Franciszek w swoim testamencie wyraźnie wskazał, gdzie chce być pochowany. Wybrał boczną nawę w rzymskiej bazylice Matki Boskiej Większej, przez co stanie się pierwszym od ponad sto lat papieżem, który spocznie poza Watykanem, choć nie pierwszym pochowanym w Santa Maria Maggiore. Ostatnim był papież Klemens IX, który zmarł w 1669 roku. Teraz miejsce, które wybrał Franciszek na swój grób, zostało przygotowane. Już jutro trumna z ciałem Ojca Świętego zostanie tam umieszczona. Skąd taki nietypowy wybór Franciszka? Ojciec Święty dosłownie setki razy modlił się w bazylice Matki Boskiej Większej przed obrazem Matki Boskiej Salus Populi Romani. Bez wątpienia była to jego ulubiona świątynia. Ale teraz okazuje się, że chodziło także o coś znacznie ważniejszego! Archiprezbiter-koadiutor rzymskiej bazyliki Matki Bożej Większej powiedział, że Ojciec Święty twierdził, iż to sama Matka Boska nakazała mu na krótko przed śmiercią przygotować sobie grób właśnie w tym miejscu, które wybrał na miejsce swojego spoczynku.

Grób papieża jest już gotowy. Zgodnie z jego wolą, na płycie znajduje się tylko jeden krótki napis: "Franciscus"

Niezwykłe wyznanie litewskiego kardynała Rolandasa Makrickasa o papieżu Franciszku zostało poczynione podczas spotkania z dziennikarzami przed bazyliką. To zaskakujące słowa. "Papież Franciszek początkowo powiedział 'nie' propozycji, by jego grób znajdował się w papieskiej bazylice Matki Bożej Większej. Ale po tygodniu przemyślał to" - mówił archiprezbiter-koadiutor rzymskiej bazyliki Matki Bożej Większej. Jak dodał, tydzień później usłyszał od papieża Franciszka: "Matka Boża powiedziała mi: przygotuj grób. Jestem bardzo szczęśliwy, że o mnie nie zapomniała". Grób papieża jest już gotowy. Pomnik znajduje się w niszy na posadzce świątyni. Wykonano go z kamienia liguryjskiego, pochodzącego z Ligurii, gdzie żyli włoscy przodkowie urodzonego w Argentynie papieża. Zgodnie z jego wolą, na płycie znajduje się tylko jeden krótki napis: "Franciscus". Pogrzeb papieża Franciszka odbędzie się jutro, 26 kwietnia o godzinie 10.

