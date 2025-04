i Autor: Shutterstock

Szok!

Horrendalne ceny biletów z Warszawy do Rzymu. Aż złapiecie się za kieszeń!

Ceny biletów linii lotniczych z Warszawy do Rzymu wystrzeliły w górę. Przewoźnicy przyznają, że zainteresowanie trasą wzrosło i wiele wskazuje na to, że turyści wybierają się masowo do stolicy Włoch, aby wziąć udział w uroczystościach pogrzebowych papieża Franciszka. Nie każdego będzie jednak na to stać.