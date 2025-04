Snajperzy na dachach w Watykanie. "Nadzwyczajne środki"

Wyjątkowe środki bezpieczeństwa w Watykanie przed pogrzebem papieża. Snajperzy na dachach, policjanci po cywilnemu, zamknięta przestrzeń powietrzna

Wielka operacja zabezpieczania pogrzebu papieża Franciszka ruszyła! W Watykanie tłum gęstnieje, ludzie przybywają z całego świata. Już teraz przed bazyliką św. Piotra, gdzie leży trumna z ciałem papieża Franciszka, czekają dziesiątki tysięcy ludzi. W dniu pogrzebu według Sky News spodziewana jest obecność nawet ćwierć miliona osób w Watykanie! Aż trudno uwierzyć w to, by ktoś był w stanie zapanować nad takim tłumem i zagwarantować bezpieczeństwo. Ale włoskie służby dwoją się i troją, by wszystko poszło zgodnie z planem. Bo nietrudno domyśleć się, co by było gdyby takie zgromadzenie wykorzystał jakiś szalony terrorysta, motywowany religijnie lub politycznie - przecież na pogrzeb papieża Franciszka przybędzie 170 delegacji państwowych, w tym prezydenci, premierzy i koronowane głowy. Przykładowo Donald Trump, Wołodymyr Zełenski, przedstawiciele Izraela - te osoby mają wielu wrogów. Dlatego służby są w stanie najwyższej gotowości, na dachach umieszczani są snajperzy, ponad 10 tysięcy policjantów patroluje okolice, w tym wielu po cywilnemu. Przestrzeń powietrzna została zamknięta. Sprawdzane są drogi dojazdowe do Rzymu, brzegi Tybru. Na razie na szczęście brak informacji o niepokojących zachowaniach, pogróżkach czy ostrzeżeń wywiadu przed zamachem.

Papież Franciszek nie żyje. Zmarł w Poniedziałek Wielkanocny, 21 kwietnia

Papież Franciszek nie żyje - te tragiczne doniesienia obiegły świat w Poniedziałek Wielkanocny, 21 kwietnia. Ojciec Święty odszedł rano, choć jeszcze poprzedniego dnia błogosławił wiernych z balkonu Bazyliki Świętego Piotra. Jak ujawnił Watykan, przyczyną śmierci Ojca Świętego były udar mózgu, śpiączka i nieodwracalna zapaść kardiologiczna. Wierni i kardynałowie tłumnie przybywają do Watykanu. Oficjalne już informacje ze Stolicy Apostolskiej mówią o dacie pogrzebu Franciszka oraz terminu rozpoczęcia konklawe. Papież zostanie pochowany 26 kwietnia, w sobotę, zaś konklawe odbędzie się między 5 a 10 maja. Udział w pogrzebie zapowiedziało 170 delegacji, przybędą m.in. prezydent Polski Andrzej Duda, prezydent USA Donald Trump, prezydent Francji Emmanuel Macron.

The College of Cardinals and over 20,000 faithful accompany the transfer of Pope Francis' mortal remains to St. Peter's Basilica.Cardinal Kevin Farrell, Camerlengo of the Holy Roman Church, presided at the Rite of Translation from the Casa Santa Marta to the Vatican Basilica on… pic.twitter.com/uR33CZRRQ1— Vatican News (@VaticanNews) April 23, 2025

