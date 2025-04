Będzie czarnoskóry papież? Już trzech faworytów z Afryki!

Już trzech czarnoskórych faworytów konklawe. Następny papież będzie z Afryki? Kim są kardynałowie Besongo, Turkson i Sarah?

Kto zostanie następnym papieżem? Na giełdzie nazwisk potencjalnego następcy papieża Franciszka kilka wybija się szczególnie. Jeszcze za życia Ojca Świętego spekulowano zazwyczaj, że największe szanse mają sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej kardynał Pietro Parolin (70 l.) z Włoch, kardynał Fridolin Ambongo Besungu (65 l.) z Kongo i kardynał Wim Eijk (72 l.) z Holandii. Jeśli wybrany zostanie ten drugi kandydat, będzie pierwszym czarnoskórym papieżem w historii. Ale Besungu to nie jedyny afrykański faworyt na tegorocznym konklawe, zaplanowanego między 5 a 10 maja! Na giełdzie nazwisk są jeszcze dwa inne, więc szanse na pierwszego czarnoskórego papieża w dziejach Kościoła rosną. Kim oni są? Łączy ich zdecydowany konserwatyzm w sprawach obyczajowych.

Kim są czarnoskórzy faworyci konklawe? Łączy ich duży konserwatyzm. Kościół pod ich przewodem nie pójdzie w bardziej liberalną stronę

Najczęściej wymieniane jest nazwisko wspomnianego kardynała Fridolina Ambongo Besungu (65 l.) z Kongo. To arcybiskup metropolita kinszaski i przewodniczący Sympozjum Konferencji Episkopatów Afryki i Madagaskaru, studiował filozofię i teologię. Jest znany jako konserwatysta, ostro sprzeciwiał się wydanemu w 2023 roku przez Watykan dokumentowi Fiducia supplicans, dopuszczającym błogosławienie par homoseksualnych i związków nieformalnych, choć poza liturgią i nie w formie małżeństwa. Jego rywale to kardynał z Ghany Peter Turkson (77 l.) i kardynał Robert Sarah (80 l.) z Nowej Gwinei. Kardynał Sarah znany jest m.in. z tego, że został biskupem w wieku 34 lat, co czyniło go wówczas, w 1979 roku, najmłodszym biskupem rzymskokatolickim na świecie. Jest zdecydowanym konserwatystą, nieugiętym w sprawach obyczajowych, takich jak - używając jego słów - "aborcyjna ideologia" czy stosunek Kościoła do homoseksualistów. Kardynał Turkson to Wielki Kanclerz Papieskiej Akademii Nauk oraz Papieskiej Akademii Nauk Społecznych. Również ma na koncie zdecydowanie konserwatywne wypowiedzi. Nie raz wzbudzał kontrowersje, a nawet oburzenie, m.in. stwierdzając w wywiadzie, że w Afryce problemu pedofilii wśród duchownych nie ma w ogóle. Którykolwiek z tych kandydatów wygra, nie pokieruje Kościoła na bardziej liberalne tory.

