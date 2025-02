Kto może zostać następnym papieżem? Plotki krążą po Watykanie

Kto może zostać następnym papieżem? Może nim zostać kardynał Fridolin Ambongo Besungu. Byłby pierwszym czarnoskórym papieżem

Papież Franciszek trafił do szpitala, ma zapalenie płuc i cały świat modli się o jego zdrowie. Jak zapewnia jego 93-letnia kuzynka z Piemontu, skąd pochodzi cała rodzina, Ojciec Święty "ma hart ducha i wytrwałość chłopów z tej ziemi" i na pewno wyzdrowieje, by rządzić jeszcze przez lata. Ale w końcu nadejdzie taki dzień, w którym zabraknie Franciszka i nadejdzie czas na konklawe. Kto zostanie następnym papieżem? Na giełdzie nazwisk trzy wybijają się teraz szczególnie. Podobno największe szanse mają sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej kardynał Pietro Parolin (70 l.) z Włoch, kardynał Fridolin Ambongo Besungu (65 l.) z Kongo i kardynał Wim Eijk (72 l.) z Holandii. Pisze o tym m.in. New York Post. Jeśli wybrany zostanie ten drugi kandydat, będzie pierwszym czarnoskórym papieżem w historii. Co wiemy o tych kandydatach?

Kardynałowie Pietro Parolin (70 l.) z Włoch, Fridolin Ambongo Besungu (65 l.) z Kongo i Wim Eijk (72 l.) z Holandii wymieniani jako możliwi kandydaci na papieża

Kardynał Pietro Parolin uważany jest za kandydata umiarkowanego i ugodowego, który nie przeprowadzi w Kościele żadnej rewolucji i będzie kontynuował to, co robił Franciszek. To watykański sekretarz stanu od 2013 roku, poprzednio był nuncjuszem apostolskim w Wenezueli. W 2009 został odznaczony Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej. Kardynał Wim Eijk (72 l.) z Holandii to obecnie arcybiskup metropolita Utrechtu. Jest doktorem filozofii i bioetyki, ukończył studia medyczne w Amsterdamie. Kardynał Fridolin Ambongo Besungu (65 l.) z Kongo to arcybiskup metropolita kinszaski i przewodniczący Sympozjum Konferencji Episkopatów Afryki i Madagaskaru, studiował filozofię i teologięy. Jest znany jako konserwatysta, ostro sprzeciwiał się wydanemu w 2023 roku przez Watykan dokumentowi Fiducia supplicans, dopuszczającym błogosławienie par homoseksualnych i związków nieformalnych, choć poza liturgią i nie w formie małżeństwa.

Papież Franciszek nadal przebywa w szpitalu z zapaleniem płuc. Jego stan jednak się poprawił

Tymczasem najnowsze doniesienia o stanie zdrowia papieża Franciszka mogą napawać optymizmem. Mimo alarmujących doniesień prasy, która informowała, że z Ojcem Świętym jest źle, może dojść do niewydolności kolejnych narządów, decydują godziny, a on sam obawia się nadchodzącej śmierci, z Watykanu napłynęły pomyślne wieści. Papież Franciszek czuje się nieco lepiej. Nadal przebywa w rzymskiej Poliklinice Gemelli. "Badania krwi, ocenione przez zespół medyczny, wskazują na lekką poprawę, zwłaszcza wskaźników infekcji" - głosi oświadczenie Stolicy Apostolskiej. Jak dodają przedstawiciele Watykanu, papież Franciszek przegląda prasę i komunikuje się ze swoimi współpracownikami. Przyjął Komunię Świętą i przyjął w szpitalnym pokoju premier Włoch Giorgię Meloni. Papież od 14 lutego jest hospitalizowany, wtedy mówiono o zapaleniu oskrzeli. Potem stwierdzono u niego obustronne zapalenie płuc.

