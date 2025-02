Papież Franciszek czuje się lepiej! "Ma wytrwałość chłopów z Piemontu"

Poprawił się stan zdrowia papieża Franciszka. "Badania krwi, ocenione przez zespół medyczny, wskazują na lekką poprawę, zwłaszcza wskaźników infekcji"

Dobre wiadomości o stanie zdrowia papieża Franciszka! Mimo alarmujących doniesień prasy, która informowała, że z Ojcem Świętym nie jest źle, może dojść do niewydolności kolejnych narządów, decydują godziny, a on sam obawia się nadchodzącej śmierci, z Watykanu napłynęły pomyślne wieści. Papież Franciszek czuje się nieco lepiej. Nadal przebywa w rzymskiej Poliklinice Gemelli. "Badania krwi, ocenione przez zespół medyczny, wskazują na lekką poprawę, zwłaszcza wskaźników infekcji" - głosi oświadczenie Stolicy Apostolskiej. Jak dodają przedstawiciele Watykanu, papież Franciszek przegląda prasę i komunikuje się ze swoimi współpracownikami. Przyjął Komunię Świętą i przyjął w szpitalnym pokoju premier Włoch Giorgię Meloni. Papież od 14 lutego jest hospitalizowany, wtedy mówiono o zapaleniu oskrzeli. Potem stwierdzono u niego obustronne zapalenie płuc.

Kuzynka papieża: "Giorgio ma hart ducha i wytrwałość chłopów z tej ziemi i nigdy nie chce się zatrzymać, nie rezygnuje"

Papież Franciszek dzielnie walczy z chorobą, bo to u niego rodzinne - stwierdziła w rozmowie z agencją Ansa jeszcze bardziej niż on wiekowa kuzynka Ojca Świętego. 93-letnia Carla Rabezzana tak powiedziała o swoim sławnym krewnym: "Giorgio ma hart ducha i wytrwałość chłopów z tej ziemi i nigdy nie chce się zatrzymać, nie rezygnuje. Trudno, aby dał za wygraną przez chorobę". Jak dodała, ma nadzieję, że lekarze nie pozwolą mu na przedwczesne wypisanie ze szpitala, choć on na pewno będzie chciał jak najszybciej wrócić do normalności. "Liczę na to, że przetrzymają go tam tak długo, aż do końca wyzdrowieje. On na pewno będzie próbował wypisać się wcześniej". 93-latka jest pewna, że papież wkrótce będzie zdrów. "Oczywiście. Latem pojedziemy do Rzymu z okazji Roku Świętego i będzie zdrowszy niż wcześniej" - powiedziała dziarska kuzynka.

Pope Francis literally took the day off last Saturday to travel to northern Italy to celebrate the 90th birthday of his older cousin Carla Rabezzana at her modest home in the town of Portacomaro on Saturday.They were joined by Nella Bergoglio 4 other relatives & their families. pic.twitter.com/ldoo5Wn6QS— Gbénró Adégbolá ن (@GbenroAdegbola) November 21, 2022

