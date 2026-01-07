Europejskie wojska pojadą na Ukrainę? Podano nazwy krajów

Francja, Wielka Brytania i Hiszpania zadeklarowały, że ich żołnierze mogą pojechać na Ukrainę po zawarciu porozumienia pokojowego

Kilka europejskich krajów jest gotowych wysłać tysiące swoich żołnierzy na Ukrainę w ramach gwarancji bezpieczeństwa po ewentualnym zawarciu porozumienia pokojowego między Kijowem a Moskwą. Takie są główne ustalenia szczytu tak zwanej koalicji chętnych w Paryżu. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele 35 zaliczających się do niej krajów, Polskę reprezentował premier Donald Tusk. Rozmowy dotyczyły wsparcia Ukrainy, przede wszystkim gwarancji bezpieczeństwa. Co ustalono? Tusk po spotkaniu tak mówił o tym, czy Polska wyśle na Ukrainę swoje wojska: "Nie ma oczekiwania ze strony naszych partnerów obecności polskich wojsk na Ukrainie w żadnym z wariantów". Nie było to zatem jednoznaczne wykluczenie takiej opcji, Tusk mówił tylko o "oczekiwaniach partnerów", a nie o tym, że nasze władze coś stanowczo wykluczają. "Polska będzie państwem wiodącym, jeśli chodzi o te kwestie logistyczno-organizacyjne. Każde z zadań ma swojego jakby lidera narodowego i wśród tych czterech państw, które będą rozstrzygały, decydowały o tym, jak działać już po zakończeniu wojny, Polska jest jednym z państw wiodących" - mówił też premier.

Macron o francuskich żołnierzach na Ukrainie: „To nie są siły, które zaangażujemy do walki”

Przedstawiciele innych krajów mówili za to wprost, że godzą się na wysłanie swoich żołnierzy na Ukrainę. Emmanuel Macron cytowany przez Le Monde powiedział w telewizji France 2, że „tysiące francuskich żołnierzy” mogłoby zostać rozmieszczonych w ramach wielonarodowych sił na Ukrainie po zawieszeniu broni. „To nie są siły, które zaangażujemy do walki” – mówił prezydent Francji i określił je jako "une force de réassurance". Nie jest to typowe francuskie określenie sił pokojowych, można je tłumaczyć jako "uspokajające, dające poczucie bezpieczeństwa". Trudno powiedzieć, jak miałyby je dawać, skoro z założenia nie będą angażowane do walki. Macron mówił również, że Francja chce brać udział w odnowieniu ukraińskiej armii.

"Toruje to drogę do stworzenia ram prawnych, na podstawie których siły brytyjskie, francuskie i partnerskie mogłyby działać na terytorium Ukrainy"

"Po zawieszeniu broni Wielka Brytania i Francja utworzą na Ukrainie centra wojskowe i wybudują chronione obiekty do składowania broni i sprzętu wojskowego, aby wesprzeć potrzeby obronne Ukrainy” - powiedział z kolei brytyjski premier Keir Starmer. "Toruje to drogę do stworzenia ram prawnych, na podstawie których siły brytyjskie, francuskie i partnerskie mogłyby działać na terytorium Ukrainy, zabezpieczając przestrzeń powietrzną i morską Ukrainy oraz regenerując siły zbrojne Ukrainy na przyszłość” - dodał. Podobnie mówił premier Hiszpanii Pedro Sanchez: "Jesteśmy gotowi umocnić pokój w postaci obecności hiszpańskich sił zbrojnych (na Ukrainie). Skoro zrobiliśmy to w innych częściach świata, dlaczego nie mielibyśmy tego zrobić w Europie".

Czy to wszystko naprawdę zostanie zrealizowane? Póki co Rosja mówiła, że na żadną obecność zachodnich wojsk na Ukrainie się nie zgodzi. "To jest dla nas nie do zaakceptowania" - powiedział niemal rok temu Siergiej Ławrow. Jak dodał rosyjski minister spraw zagranicznych, jest mu wszystko jedno, pod jaką flagą te siły by tam pojechały i Rosja nie zaakceptuje takich wojsk na Ukrainie nawet wtedy, gdyby pojechały tam nie jako NATO, ale siły poszczególnych państw.

La réunion de Paris acte une unité sans précédent entre la Coalition des volontaires, I'Ukraine et les États-Unis sur la dimension centrale des garanties de sécurité pour une paix juste et durable en Ukraine. pic.twitter.com/n1DxjGP0cU— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) January 6, 2026

Today in Paris, Europe, the US, Canada and others spoke with one voice on security guarantees and the future of Ukraine. But I’m still sceptical about Russia’s intentions. What we need is strong pressure on them, with all economic and political measures we have at hand.— Donald Tusk (@donaldtusk) January 6, 2026

