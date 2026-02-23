Zamieszki w Meksyku? Polka z Tulum: „U nas normalnie, życie toczy się jak zawsze”

Martyna Urban
Martyna Urban
Jakub Krzyżak
2026-02-23 18:00

Media biją na alarm po zabiciu bossa kartelu El Mencho, opisując chaos i pożary, a mieszkanka Tulum zapewnia: „Tu nic się nie dzieje. Turystów pełno, ulice tętnią życiem, a jedyna zmiana to większa liczba policji”.

Meksyk w ogniu? Tulum spokojnie!

Po śmierci El Mencho, jednego z najgroźniejszych bossów meksykańskich karteli, media informowały o zamieszkach, pożarach i atakach w Guadalajarze i Puerto Vallarta. Tymczasem życie w Tulum na Jukatanie wygląda zupełnie inaczej.

– Mieszkam tu od trzech lat i wszystko toczy się normalnie – mówi Paulina Zdybel w rozmowie z „ESKĄ”. – Gdybyśmy nie czytali wiadomości, w ogóle byśmy nie wiedzieli, że coś się dzieje.

Polka opisuje zwykły dzień: wizyta na siłowni, zakupy, praca, spacerujące tłumy turystów. – Jedyna różnica to większa obecność policji – dodaje.

Rzeczywistość odbiega od medialnych doniesień o zamieszkach: – Nie doszło do żadnego pożaru. Podpalono tylko jeden sklep OXXO i porzucono samochód. To były pojedyncze akty wandalizmu, nic więcej – relacjonuje Paulina.

Meksykanie mają skłonność do profilaktyki. – Niektóre mniejsze biznesy zostały zamknięte na wszelki wypadek, podobnie jak przy huraganach. Ale już teraz wszystko powoli się otwiera – dodaje.

Polecany artykuł:

Krwawa rozgrywka karteli. Co czeka Polaków w turystycznym raju?

Choć Meksyk jest ogromny, to zagrożenie jest daleko

Polka podkreśla dystans między Tulum a miejscami zamieszek – około 2000 km. – To, co dzieje się w Guadalajarze i Puerto Vallarta, nie dotyczy nas. Nawet w innych stanach, jak Veracruz, życie toczy się normalnie – mówi.

Zamieszki wywołała śmierć El Mencho, szefa kartelu narkotykowego, zabitego przez wojsko w Guadalajarze. W odpowiedzi kartel i jego zwolennicy urządzili protesty: pożary, blokady dróg, ataki na biznesy.

Jednak Paulina podsumowuje jasno: – Meksyk to ogromny kraj. Tu, na Jukatanie, życie płynie normalnie. Zakupy, siłownia, turystyka – wszystko działa, a dramatyczne nagłówki mediów mocno nakręcają emocje.

Zobaczcie zdjęcia z zamieszek w Meksyku w galerii poniżej.

Zamieszki Meksyk
Galeria zdjęć 5

Co się właściwie stało z „El Mencho”?

Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, znany jako „El Mencho”, był liderem jednego z najpotężniejszych karteli narkotykowych – Jalisco New Generation Cartel (CJNG). To grupa, którą eksperci od lat uważali za jedną z najbardziej agresywnych i brutalnych w kraju, odpowiedzialną m.in. za przemyt ogromnych ilości narkotyków, w tym fentanylu, do Stanów Zjednoczonych.

W niedzielę wojsko i siły specjalne przeprowadziły operację w stanie Jalisco, w miejscowości Tapalpa, aby schwytać El Mencho. W trakcie próby zatrzymania doszło do wymiany ognia; „El Mencho” został ranny i zmarł podczas transportu do stolicy kraju.

W akcji śmierć ponieśli również inni członkowie kartelu, a zabezpieczono broń i ciężki sprzęt m.in. wyrzutnie rakiet. Jego śmierć była postrzegana przez władze Meksyku i partnerów międzynarodowych jako poważny cios w kierownictwo jednego z najgroźniejszych karteli. Stany Zjednoczone wcześniej oferowały ogromną nagrodę za informacje prowadzące do jego zatrzymania, a meksykański rząd podkreślił, że operacja była częścią skoordynowanej walki z przestępczością zorganizowaną. 

Polski MSZ wydał ostrzeżenia dla obywateli, by unikali podróży do niektórych regionów i zachowywali szczególną ostrożność, a ambasady informowały o możliwych zagrożeniach

Super Express Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

KARTEL NARKOTYKOWY
MEKSYK
ZAMIESZKI