Profesor ostrzega przed atakiem Putina na Europę. Od tego kraju zacznie?

Czy Rosja zaatakuje NATO? Niektórzy politycy i generałowie przestrzegają przed możliwymi planami Putina, inni są zdania, że to przesada lub polityczna gra. Sam Putin powiedział w wywiadzie udzielonym Tuckerowi Carlsonowi, że nie zamierza atakować NATO, o ile sam nie zostanie zaatakowany. Podczas rozmowy w 2024 roku były pracownik Fox News zapytał Putina wprost, czy jest taka możliwość, by zaatakował Polskę. Putin odpowiedział: "Tylko w jednym przypadku, jeśli Polska zaatakuje Rosję. Dlaczego? Ponieważ nie jesteśmy zainteresowani Polską, Łotwą ani żadnym innym miejscem. Dlaczego mielibyśmy to robić? Po prostu nie mamy żadnego interesu". Są jednak tacy, którzy sądzą, że może zacząć się III wojna światowa, a jej elementem byłby rosyjski atak na Zachód. Wśród nich jest brytyjski profesor Anthony Glees (75 l.) z Buckingham University. Nie raz już snuł wyjątkowo posępne wojenne wizje, ale na szczęście jego przewidywania póki co nie sprawdziły się. Jednak brytyjski komentator nie odpuszcza i nadal ostrzega.

"​​Wielka Brytania nie jest ostatnim celem na liście, ale Norwegia i Islandia są jednymi z pierwszych"

Tym razem prof. Glees ogłosił, że Rosja może zaatakować Zachód w zaskakujący sposób. Choć Polacy mogą sądzić, że w razie wybuchu globalnego konfliktu oczy Putina skierowałyby się na Polską czy Litwę, brytyjski uczony jest zdania, że Rosja mogłaby w takim wypadku uderzyć zupełnie od innej strony. „Wywiad zachodni zauważa, że ​​wysyła swoje najsłabsze jednostki w sam środek walki na ukraińskich polach bitew. Jego najlepsze siły są konsolidowane wzdłuż arktycznych granic Rosji, gdzie zachodnia obrona jest wciąż zbyt słaba. Nie planuje on ataku na Europę ze Wschodu, ale z dalekiej Północy. To sprawia, że ​​Wielka Brytania nie jest ostatnim celem na liście, ale Norwegia i Islandia są jednymi z pierwszych" - powiedział Glees, cytowany przez "Daily Star".

Why we need to guard ourselves against Putin’s rapid build-up of armed might in the Far North. We, Norway & Iceland are set to become his No 1 targets. As the ice melts due to climate change (which Trump does not believe in) Russia can hit us via the Arctic.…— Anthony Glees @anthonyglees (@AnthonyGlees) February 21, 2026

