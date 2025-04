Tłum wiernych w Watykanie. Ogromna kolejka do trumny papieża

Dziesiątki tysięcy wiernych w kolejce do trumny papieża Franciszka. Do Watykanu może przybyć nawet 200 tysięcy ludzi

Nawet 20 tysięcy ludzi czeka w kolejce do bazyliki świętego Piotra, a w Watykanie do soboty spodziewanych jest nawet 200 tysięcy gości! Ośmiogodzinny czas oczekiwania - bo takie liczby podawane są obecnie przez światowe media - nie zniechęca wiernych. Wielu z nich jest gotowych na takie poświęcenie, by choć przez tych kilka sekund pobyć osobiście tuż przy trumnie z ciałem papieża Franciszka i oddać Ojcu Świętemu hołd. Obrona cywilna rozdaje ludziom wodę, o bezpieczeństwo dbają tłumy policjantów, także po cywilnemu. Wierni są wpuszczani do bazyliki od 23 kwietnia, kiedy to trumna została uroczyście przeniesiona z kaplicy w Domu Świętej Marty. Bazylika św. Piotra pozostanie otwarta dziś, w czwartek 24 kwietnia od godziny 7. do północy, a w piątek od 7. do 19. Możliwe, że godziny te zostaną wydłużone z racji ogromnego zainteresowania odwiedzinami.

Papież Franciszek nie żyje. Zmarł w Poniedziałek Wielkanocny, 21 kwietnia

Papież Franciszek nie żyje - te tragiczne doniesienia obiegły świat w Poniedziałek Wielkanocny, 21 kwietnia. Ojciec Święty odszedł rano, choć jeszcze poprzedniego dnia błogosławił wiernych z balkonu Bazyliki Świętego Piotra. Jak ujawnił Watykan, przyczyną śmierci Ojca Świętego były udar mózgu, śpiączka i nieodwracalna zapaść kardiologiczna. Wierni i kardynałowie tłumnie przybywają do Watykanu. Oficjalne już informacje ze Stolicy Apostolskiej mówią o dacie pogrzebu Franciszka oraz terminu rozpoczęcia konklawe. Papież zostanie pochowany 26 kwietnia, w sobotę, zaś konklawe odbędzie się najprawdopodobniej między 5 a 10 maja. Udział w pogrzebie zapowiedziało 170 delegacji, przybędą m.in. prezydent Polski Andrzej Duda, prezydent USA Donald Trump, prezydent Francji Emmanuel Macron.

