Trumna z ciałem papieża zostanie zamknięta! Komunikat z Watykanu

Trumna z ciałem papieża Franciszka zostanie zamknięta dzień przed pogrzebem. Zaplanowano ceremonię w Watykanie

Trumna z ciałem papieża Franciszka dziś, 23 kwietnia przed południem została przeniesiona z kaplicy w Domu Świętej Marty, gdzie mieszkał i zmarł Ojciec Święty, co bazyliki Świętego Piotra. Teraz tysiące wiernych może wejść do świątyni i pożegnać się z Ojcem Świętym, a dzięki otwartej trumnie spojrzeć na niego ostatni raz. Ale Stolica Apostolska zamierza wkrótce zamknąć trumnę z ciałem papieża. Poinformowano, kiedy dokładnie to nastąpi. Jak ogłosił w środę mistrz Celebracji Liturgicznych ksiądz Diego Ravelli, obrzęd zamknięcia trumny z ciałem papieża Franciszka nastąpi o godzinie 20. w piątek, 25 kwietnia. Ceremonii będzie przewodniczyć kamerling kardynał Kevin Farrell.

"Zgodnie z Ordo Exsequiarum Romani Pontificis (nr 66) wieczorem, w dniu poprzedzającym pogrzeb – o godzinie wyznaczonej przez Mistrza Ceremonii – w obecności Kamerlinga i innych wskazanych kardynałów, odbywa się obrzęd zamknięcia trumny. Odmawia się modlitwy, błogosławi ciało, do trumny wkłada się woreczek z monetami wybitymi podczas pontyfikatu, sporządzony i podpisany akt notarialny" - podaje ks. Marek Weresa z Vatican News

Do Watykanu zjeżdżają tłumy wiernych z całego świata. Wielu chce wziąć udział w zaplanowanych na 26 kwietnia uroczystościach pogrzebowych papieża Franciszka, inni choć przez chwilę być w Stolicy Apostolskiej w tych historycznych chwilach, być świadkami konklawe i oddać zmarłemu Ojcu Świętemu hołd. Już od dziś, 23 kwietnia od godziny 11 do piątku 25 kwietnia włącznie będzie można osobiście przez chwilę stanąć przy trumnie Ojca Świętego i spojrzeć na niego ostatni raz. Otwarta trumna z ciałem papieża Franciszka została dziś o godzinie 9. wyniesiona z kaplicy Domu Świętej Marty, w którym mieszkał i zmarł papież. Zgodnie z planem uroczystości trumna trafiła do bazyliki Świętego Piotra w procesji, ceremonii przewodniczył kardynał Kevin Farrell - kamerling zarządzający sprawami Kościoła w czasie, gdy jeden papież zmarł, a drugiego jeszcze nie wybrano. Procesja przeszła przez Plac Pierwszych Męczenników Rzymskich, pod Łukiem Dzwonów (Arco delle Campane) i na plac Świętego Piotra, do bazyliki watykańskiej. Od 11 wierni są wpuszczani do bazyliki, już ustawiają się w wielkiej kolejce. Bazylika pozostanie otwarta dziś, w środę do północy, w czwartek będzie dostępna dla odwiedzających od godziny 7. do północy, a w piątek od 7. do 19.

Papież Franciszek nie żyje - te tragiczne doniesienia obiegły świat w Poniedziałek Wielkanocny, 21 kwietnia. Ojciec Święty odszedł rano, choć jeszcze poprzedniego dnia błogosławił wiernych z balkonu Bazyliki Świętego Piotra. Jak ujawnił Watykan, przyczyną śmierci Ojca Świętego były udar mózgu, śpiączka i nieodwracalna zapaść kardiologiczna. Wierni i kardynałowie tłumnie przybywają do Watykanu. Oficjalne już informacje ze Stolicy Apostolskiej mówią o dacie pogrzebu Franciszka oraz terminu rozpoczęcia konklawe. Papież zostanie pochowany 26 kwietnia, w sobotę, zaś konklawe odbędzie się między 5 a 10 maja. Udział w pogrzebie zapowiedziało 170 delegacji, przybędą m.in. prezydent Polski Andrzej Duda, prezydent USA Donald Trump, prezydent Francji Emmanuel Macron.

The mortal remains of Pope Francis are carried up the steps of St. Peter's Basilica and into the Vatican Basilica.The Rite of Translation from the Casa Santa Marta was led by members of the College of Cardinals present in Rome, and over 20,000 people gathered in the square to… pic.twitter.com/c2GTXjVBrW— Vatican News (@VaticanNews) April 23, 2025

