Trumna z ciałem papieża zniknie z kaplicy. Już wszystko wiadomo

Otwarta trumna z ciałem Franciszka trafi do bazyliki św. Piotra. Wierni ustawiają się w kolejce. W jakich godzinach i gdzie można pożegnać się z papieżem?

Do Watykanu zjeżdżają tłumy wiernych z całego świata. Wielu chce wziąć udział w zaplanowanych na 26 kwietnia uroczystościach pogrzebowych papieża Franciszka, inni choć przez chwilę być w Stolicy Apostolskiej w tych historycznych chwilach, być świadkami konklawe i oddać zmarłemu Ojcu Świętemu hołd. Już dziś, o godzinie 11 do piątku włącznie będzie można osobiście przez chwilę stanąć przy trumnie Ojca Świętego i spojrzeć na niego ostatni raz. Otwarta trumna z ciałem papieża Franciszka już dziś, 23 kwietnia o godzinie 9. zniknie z kaplicy Domu Świętej Marty, w którym mieszkał i zmarł papież. Zgodnie z planem uroczystości trumna trafi do bazyliki Świętego Piotra w procesji, ceremonii będzie przewodniczył kardynał Kevin Farrell - kamerling zarządzający sprawami Kościoła w czasie, gdy jeden papież zmarł, a drugiego jeszcze nie wybrano. Procesja przejdzie przez Plac Pierwszych Męczenników Rzymskich, pod Łukiem Dzwonów (Arco delle Campane) i na plac Świętego Piotra, gdzie wejdzie do bazyliki watykańskiej. Od 11 wierni będą wpuszczani do bazyliki, już ustawiają się w wielkiej kolejce. Bazylika pozostanie otwarta dziś, w środę do północy, w czwartek będzie dostępna dla odwiedzających od godziny 7. do północy, a w piątek od 7. do 19.

Papież Franciszek nie żyje. Zmarł w Poniedziałek Wielkanocny, 21 kwietnia

Papież Franciszek nie żyje - te tragiczne doniesienia obiegły świat w Poniedziałek Wielkanocny, 21 kwietnia. Ojciec Święty odszedł rano, choć jeszcze poprzedniego dnia błogosławił wiernych z balkonu Bazyliki Świętego Piotra. Jak ujawnił Watykan, przyczyną śmierci Ojca Świętego były udar mózgu, śpiączka i nieodwracalna zapaść kardiologiczna. Wierni i kardynałowie tłumnie przybywają do Watykanu. Oficjalne już informacje ze Stolicy Apostolskiej mówią o dacie pogrzebu Franciszka oraz terminu rozpoczęcia konklawe. Papież zostanie pochowany 26 kwietnia, w sobotę, zaś konklawe odbędzie się między 5 a 10 maja. Udział w pogrzebie zapowiedziało 170 delegacji, przybędą m.in. prezydent Polski Andrzej Duda, prezydent USA Donald Trump, prezydent Francji Emmanuel Macron.

The Vatican has released the first images of Pope Francis in an open coffin in the chapel of Casa Santa Marta, the residence where he died on Monday. pic.twitter.com/kzVzyI3nog— Al Jazeera English (@AJEnglish) April 22, 2025

