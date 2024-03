Karnawał nie tylko w Wenecji. Co to są ostatki, podkoziołek i śledzik? Polskie zwyczaje na koniec karnawału

W 2024 roku kalendarz dni wolnych ułożył się tak, że będziemy mieć dwie majówki, z których druga zahaczy także o czerwiec. Pierwsza łączy się z kwietniem. Jeśli zdecydujemy się wykorzystać trzy dni urlopu w okresie od 27 kwietnia do 5 maja, będziemy mogli odpoczywać aż dziewięć dni. Urlop trzeba wziąć na poniedziałek i wtorek (29 i 30 kwietnia) oraz czwartek (2 maja). Kolejna majówka wypada z końcem miesiąca. To właściwie majówko-czerwcówka. Boże Ciało wypada 30 maja. Wzięcie urlopu 31 maja i oraz od 27 do 29 maja umożliwi kolejny dziewięciodniowy urlop, wliczając w to weekendy: 25 (sobota) i 26 (niedziela) maja oraz 1 czerwca (sobota) i 2 czerwca (niedziela). Jak widać czasu na odpoczynek jest sporo. Eksperci z Kiwi.com podkreślają, że marzec to doskonały czas na planowanie długiego majowego weekendu. Rezerwując bilet z takim wyprzedzeniem, można liczyć na przyjazne dla portfela oferty lotów. Analizy wskazują, że sobota 27 kwietnia jest najchętniej wybieranym dniem na początek urlopu, a Stany Zjednoczone znalazły się w top 5 najczęściej wybieranych kierunków podróży, z Nowym Jorkiem, jako miastem docelowej podróży.

5 zagranicznych kierunków na majówkę 2024. Te miejsca najczęściej wybierają Polacy

Do długiego majowego weekendu pozostały niecałe 2 miesiące, to na tyle długi czas, aby osoby planujące zagraniczny urlop mogły upolować lot w naprawdę dobrej i przyjaznej dla portfela cenie. Warto pamiętać, że im bliżej zbliżającego się weekendu, tym bardziej ceny lotów będą rosnąć. Wedle danych Kiwi, ruch jest coraz większy i zainteresowania Majówką poza granicami Polski nie brakuje. W pierwszej piątce znalazły się Stany Zjednoczone. Kiwi.com wskazuje, że co dziesiąty zarezerwowany lot to lot długodystansowy, w tym 43 proc. do Ameryki Północnej i 33 proc do Azji. W terminie do 26 lutego br. wśród najczęściej wybieranych kierunków przez podróżujących z Polski znalazły się kolejno: Hiszpania, Włochy, Wielka Brytania, Grecja, Stany Zjednoczone.

Majówka 2024 za granicą. Kiedy najlepiej kupować bilety lotnicze?

Jedną z głównych zasad, którymi warto się kierować przy planowaniu podróży, jest czas zakupu biletu. Im wcześniej, tym taniej. Wedle danych Kiwi.com, w przypadku lotów długodystansowych, rezerwacji najlepiej dokonać na około 2-4 miesiące przed planowaną podróżą, z kolei w przypadku lotów krótkodystansowych optymalny czas to 1–2 miesiące przed wylotem. Dlatego marzec to doskonały czas. Nawet jeśli nieoczekiwane okoliczności pokrzyżują nam plany, można liczyć na zwrot środków, za zakupione bilety. Zatem odległy termin nie powinien spędzać nam snu z powiek.

Rezygnacja z lotu. Kiedy możemy liczyć na zwrot pieniędzy?

Jeśli w przypadku konieczności zrezygnowania z podróży, z powodu choroby, kontuzji czy nawet śmierci osoby z rodziny linia lotnicza nie zapewni zwrotu kosztów za bilet, wówczas można liczyć na ubezpieczenie podróżne. Ponadto, w zależności od pakietu ubezpieczenia, jaki posiadamy, podróżujący może ubiegać się o zwrot z powodu opóźnienia lotu. Taką opcję oferuje, chociażby AXA w pakiecie „Podróż plus”. Od stycznia na platformie Kiwi.com dokonując rezerwacji biletu lotniczego, można dodać opcję ubezpieczenia podróżnego. Wszystko w ramach partnerstwa Kiwi.com i AXA CEE, które oferują kompleksowy pakiet dla podróżującego, który chroni go przed nieoczekiwanym.

-Nikt nie lubi martwić się o rzeczy, które mogą pójść nie tak, zwłaszcza podczas podróży za granicę. Nasza współpraca z wiodącym dostawcą ubezpieczeń podróżnych AXA oznacza, że podróżujący jest ubezpieczony na całym świecie i może korzystać w razie nieoczekiwanych okoliczności. W zależności od pakietu ubezpieczenie obejmuje nie tylko koszty leczenia i pomoc, ale także zagubiony bagaż, odpowiedzialność cywilną, opóźnienia lotów, a nawet odwołania.” - mówi Eliška Řezníček Dočkalová, Wiceprezes ds. obsługi klienta w Kiwi.com.

