Wysiej te nasiona w czerwcu. Jesienią ogród zamieni się w kolorową oazę

Letni siew niesie za sobą mnóstwo korzyści. W tym czasie gleba jest odpowiednio nagrzana, co przyspiesza kiełkowanie nasion, a dłuższe dni wspomagają dynamiczny wzrost. Rośliny wysiewane w czerwcu często wykazują się większą odpornością i łatwiej znoszą niespodzianki pogodowe. Najważniejsze jest jednak odpowiednie dobranie gatunków, które zakwitną u schyłku lata lub jesienią, pokazując swoje pełne piękno dokładnie wtedy, gdy najbardziej tego oczekujemy.

Co siać w czerwcu? Najlepsze wybory do ogrodu

Jakie rośliny warto wysiać w czerwcu, aby jesienią nasz ogród robił ogromne wrażenie? Jedną z doskonałych propozycji są nagietki. Cechują się szybkim tempem wzrostu i brakiem szczególnych wymagań, a ich kwitnienie może trwać aż do pierwszych przymrozków. Żółte i pomarańczowe płatki świetnie ożywiają rabaty, a przy okazji pełnią funkcję naturalnego straszaka na niektóre szkodniki.

Doskonale sprawdzą się również kosmosy. Te lekkie i delikatne rośliny tworzą jesienią istne obłoki kwiatów w kolorach bieli, różu i fioletu. Wysiane na początku lata, zakwitną nieco później, ale to właśnie w tym czasie prezentują się najbardziej widowiskowo.

Kwiaty do posiania w czerwcu: chabry i rośliny dwuletnie

Na jesienne grządki opłaca się także wprowadzić chabry, maciejkę i rezedę wonną. Choć niektóre z nich przywodzą na myśl głównie wiosnę lub lato, to po wysianiu w czerwcu są w stanie kwitnąć nawet we wrześniu i październiku, dodatkowo otulając całą przestrzeń pięknym zapachem.

Należy też pamiętać o gatunkach dwuletnich, do których zaliczamy bratki, malwy i stokrotki. Z pewnością nie zakwitną one najbliższej jesieni, jednak wysiane teraz będą miały czas na solidne ukorzenienie się, co zaowocuje imponującym kwitnieniem od samego początku przyszłej wiosny. Czerwiec to również idealny moment na zagospodarowanie wolnych miejsc na rabatach, które pozostały po wiosennych kwiatach. Dzięki temu na koniec sezonu unikniemy pustych przestrzeni, a barwy pozostaną w naszym ogrodzie o wiele dłużej.

Z kalendarza ogrodnika wynika jasno: czerwiec nie oznacza końca prac, lecz raczej początek planowania wspaniałego jesiennego widowiska. Kilkanaście minut spędzonych z paczką nasion dzisiaj może zagwarantować, że za kilka miesięcy nasz ogród będzie przyciągał wzrok sąsiadów, urzekając paletą barw w momencie, gdy większość innych roślin zacznie już znikać.