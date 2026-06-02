Potężny atak Rosji na Ukrainę, płoną bloki w Kijowie. Ofiary i ranni

Zmasowany atak Rosji na ukraińskie miasta. Ofiary, dziesiątki rannych, poważne zniszczenia w Kijowie

Rosja przeprowadziła w nocy kolejny zmasowany atak na Ukrainę. Według ukraińskich władz kilka osób zginęło, a dziesiątki odniosły obrażenia. Najwięcej rakiet i dronów poleciało na Kijów, gdzie przez wiele godzin rozlegały się eksplozje, a mieszkańcy słyszeli nad miastem przelatujące drony. Płonęły bloki i inne budynki, wielu mieszkańców schroniło się w korytarzach metra. Jak relacjonuje BBC, odgłos bezzałogowców było słychać między kolejnymi wybuchami. Rosyjskie rakiety i drony uderzały w różne części stolicy Ukrainy aż do wczesnych godzin porannych. Mer Kijowa Witalij Kliczko poinformował, że ataki doprowadziły do licznych pożarów. Ogień pojawił się między innymi w pobliżu stacji paliw, na placu budowy oraz przy kilku budynkach mieszkalnych. Zniszczone zostały również dwa domy jednorodzinne.

W wielu częściach miasta doszło do przerw w dostawach energii elektrycznej. Służby ratunkowe prowadziły akcje gaśnicze i poszukiwały osób poszkodowanych pod gruzami uszkodzonych budynków. Rosyjskie uderzenia nie ograniczyły się jedynie do stolicy. Celem ataku stał się także obiekt przemysłowy w Zaporożu na południowym wschodzie kraju. Na razie nie podano szczegółowych informacji o skali zniszczeń w tym mieście. Rosjanie strzelali również w kierunku Charkowa czy miasta Dnipro.

Rosja zapowiadała wcześniej zmasowane ataki. Wołodymyr Zełenski ostrzegał mieszkańców

Nocny ostrzał nastąpił dzień po wystąpieniu prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. W swoim wieczornym orędziu ostrzegł on mieszkańców przed możliwością przeprowadzenia przez Rosję kolejnego dużego ataku. – Ostrzeżenia wywiadu dotyczące rosyjskich uderzeń pozostają aktualne. Możliwy jest zmasowany atak, oni się do niego przygotowali – powiedział Zełenski. Ukraiński przywódca apelował do mieszkańców, aby zwracali szczególną uwagę na alarmy przeciwlotnicze i nie ignorowali komunikatów służb. Moskwa twierdziła, że będzie to odpowiedź na ukraiński atak na akademik w miejscowości Starobilsk na okupowanych terenach obwodu ługańskiego. Rosyjskie władze wezwały też cudzoziemców do opuszczenia ukraińskiej stolicy. Ukraina nie przyznała się do tego ostrzału. Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy podaje, że celem był rosyjski obiekt wojskowy, a nie budynek mieszkalny czy akademik.

Kyiv Mayor Vitali Klitschko reported that a second strike in the Podilskyi district caused part of a nine-story residential building to collapse, with people possibly trapped under the rubble.In Kyiv’s Shevchenkivskyi district, a missile reportedly hit a 24-story apartment… pic.twitter.com/R1XnlvKjmg— Kateryna Lisunova (@KaterynaLis) June 2, 2026

Russia carried out a large-scale drone and missile attack on Ukraine, killing at least nine people including four in Kyiv and injuring dozens more https://t.co/1vIkBuW7eC— Bloomberg (@business) June 2, 2026

A large fire is seen burning at a car dealership next to the Kyiv River Freight Port following overnight Russian ballistic and cruise missile strikes.Coordinates: 50.473330, 30.518393 https://t.co/4zCJmnjCg6 pic.twitter.com/V3GAIBAmiZ— AMK Mapping 🇳🇿 (@AMK_Mapping_) June 2, 2026

Another painful dawn in Kyiv after yet another nightmare night.Russia launched dozens of missiles at the Ukrainian capital, killing four people and injuring more than 50. pic.twitter.com/REgju6xZtH— Iryna Voichuk (@IrynaVoichuk) June 2, 2026

