Babcia z balkonikiem "złapana" na fotoradar". Internauci nie mogą przestać się śmiać z "Rally Elli"

„Moment wysokiej prędkości” – policja przecierała oczy

Na początku maja funkcjonariusze prowadzili rutynową kontrolę w strefie Tempo 30. Fotoradar zarejestrował 42 km/h — wykroczenie jakich wiele. Ale gdy policjanci obejrzeli zdjęcie, zaniemówili. Na pierwszym planie znajdowała się... spokojnie idąca starsza pani z balkonikiem.

Policja opisała sytuację na Instagramie słowami:

„Kontrola prędkości z niespodziewanym momentem wysokiej prędkości”.

W komunikacie dodano też żartobliwie:

„Jakby właśnie pobiła rekord prędkości na balkoniku albo chciała stanąć do wyścigu z Usainem Boltem”.

Kierowca uniknął mandatu. Babcia zasłoniła tablice

Jak ustaliła policja, to nie seniorka pędziła 42 km/h, lecz dostawczak, który akurat przejeżdżał. W decydującym momencie rollator zasłonił tablicę rejestracyjną, dzięki czemu kierowca uniknął mandatu.

Rzecznik policji powiedział mediom: „Kierowca właściwie powinien podziękować tej pani”.

Niemieckie media: „kultowe zdjęcie”

O sprawie napisały m.in. t-online oraz liczne lokalne portale z Euskirchen. Wszystkie podkreślają, że zdjęcie ma szansę stać się jednym z najbardziej absurdalnych ujęć z fotoradaru w historii Niemiec.

Policja: śmieszne, ale pamiętajcie o bezpieczeństwie

Choć funkcjonariusze mają dystans do sytuacji, przypominają, że ograniczenia prędkości — zwłaszcza w strefach 30 — obowiązują z ważnych powodów. „Prosimy o przestrzeganie dozwolonych prędkości” - piszą w komunikacie.

Internet eksplodował. Najlepsze komentarze internautów

Pod postem policji pojawiły się setki komentarzy. Oto najzabawniejsze:

„Może w supermarkecie otworzyli nową kasę — wtedy takie prędkości są normalne.”

„To powinna mieć jako zdjęcie profilowe na WhatsAppie.” „To jest dopiero super ujęcie!” „Tak się dzieje, gdy kupujesz balkonik w Porsche.” „Pielęgniarz: ‘Pani Meier mi uciekła. Miała prawie 50 na liczniku!’ Drugi: ‘Niemożliwe, przecież nie prowadzi auta.’ Pierwszy: ‘Ale swój balkonik!’” „Mam nadzieję, że wszczęto postępowanie za przekroczenie prędkości balkonikiem. Kara: kawka i ciastko w piątek o 13:00.” „To jest Rally Elli — zawsze była o krok przed innymi.”

Kim jest „pędząca babcia”?

Policja nie ujawnia, kim jest główna bohaterka zdjęcia. Ale internet już zdążył ochrzcić ją mianem „Rally Elli” czy „Członkini Rollator-Gang”.

Jedno jest pewne — to zdjęcie zostanie na długo w pamięci Niemców.

