Zatonęła łódź turystyczna w Turcji! 148 osób w wodzie

Statek z 148 turystami zatonął u wybrzeży Turcji. Pasażerowie skakali do morza

Groza na turystycznym statku z dziesiątkami turystów! Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w piątek u wybrzeży tureckiego kurortu Marmaris. Statek wycieczkowy Big Boss Diamond, który organizował rejsy dla turystów, zatonął krótko po wypłynięciu z portu. Na pokładzie znajdowało się 148 osób, w tym około 20 dzieci. Statek miał zabrać pasażerów w pięciogodzinny rejs na tzw. Rajską Wyspę. Wycieczka miała być pełna atrakcji. Organizator reklamował ją jako rodzinny rejs z muzyką, zabawami i nielimitowanymi napojami. Według relacji pasażerów problemy pojawiły się niedługo po opuszczeniu portu. Jeden z turystów powiedział, że doszło do awarii silnika. – Silnik wybuchł – relacjonował pasażer cytowany przez brytyjskie media.

Cudem nikomu nic się nie stało. Wszyscy zostali bezpiecznie ewakuowani, statek zatonął

Nagrania opublikowane w mediach społecznościowych pokazują, jak statek gwałtownie przechyla się na jedną stronę. W pewnym momencie jego pokład znalazł się pod dużym kątem, a pasażerowie zaczęli w panice skakać do wody. Widać także ludzi w kamizelkach ratunkowych unoszących się na wodzie wokół statku. W ich kierunku płynęły łodzie ratunkowe wysłane na miejsce zdarzenia. Statek tonął bardzo szybko. W ciągu około godziny niemal całkowicie znalazł się pod wodą. Nad powierzchnię wystawały jedynie wysokie maszty. Wokół unosiły się fragmenty wyposażenia i inne przedmioty, które wypadły ze statku.

Akcję ratunkową koordynowały lokalne służby w prowincji Muğla. Wszystkich pasażerów udało się bezpiecznie ewakuować. Władze poinformowały, że nikt nie zginął i nikt nie odniósł obrażeń wymagających pobytu w szpitalu Po zdarzeniu firma organizująca rejsy zamieściła komunikat w mediach społecznościowych. "Dziękujemy wszystkim za troskę i wiadomości. Wszyscy jesteśmy bezpieczni i czujemy się dobrze” – napisali przedstawiciele operatora. Firma poinformowała również, że wycieczki będą nadal organizowane przy użyciu innego statku. Nie podano jednak oficjalnej przyczyny zatonięcia jednostki. Sprawę badają obecnie tureckie służby. Śledczy mają ustalić, co doprowadziło do awarii i dlaczego statek z tak dużą liczbą pasażerów zatonął niedługo po rozpoczęciu rejsu.

