Lekarz Trumpa: "Jest w doskonałej formie". Prezydent USA waży 108 kilo i w ogóle się nie rusza

Prezydent USA Donald Trump, najstarszy w historii, przeszedł kluczowe badania lekarskie.

Lekarze orzekli "znakomite" funkcje życiowe i pełną zdolność do sprawowania urzędu, choć 80-letni Trump przytył ponad 6 kg w rok.

Raport ujawnia zaskakująco niski wiek sercowy, ale czy to uciszy krytyków? Poznaj wszystkie szczegóły!

80-letni prezydent USA, Donald Trump, najstarszy w historii na tym stanowisku, we wtorek, 26 maja, trafił do szpitala na badania okresowe. Potem na platformie Truth Social napisał, że "wszystko wyszło IDEALNIE". CNN oceniła, że "lekarze Trumpa w podsumowaniu badań niemal na pewno stwierdzą, że cieszy się doskonałym zdrowiem". Tymczasem nie tak dawno pisaliśmy, że ponad 30 lekarzy domaga się odsunięcia Trumpa od władzy, twierdząc, że jest psychicznie niezdolny do sprawowania urzędu.

Trump przytył w rok ponad 6 kilo!

CNN się nie pomyliła. Doktor Sean Barbabella napisał w notatce opublikowanej w piątek przez Biały Dom, że Trump ma "znakomite funkcje sercowe, płucne, neurologiczne i ogólną sprawność fizyczną". Dodał, że prezydent jest "w pełni zdolny do wykonywania wszystkich obowiązków Naczelnego Dowódcy i Głowy Państwa". Zgodnie z raportem z badań, 80-letni Donald Trump waży 108 kg, co oznacza, że w ciągu ostatniego roku utył 6,3 kg. Barbabella zaznaczył w raporcie, że ​​prezydent "otrzymał wskazówki dotyczące diety, aktywności fizycznej i utraty wagi, a także dostał leki mające na celu kontrolowanie poziomu cholesterolu". Tętno Trumpa w stanie spoczynku wynosiło 73 uderzenia na minutę, a jego wiek sercowy szacowano na około 14 lat niższy od jego wieku chronologicznego - pisze BBC.

Sport dla Trumpa jest nudny

"Jego wymagający codzienny harmonogram, obejmujący liczne spotkania na wysokim szczeblu, wystąpienia publiczne i regularną aktywność, w dalszym ciągu sprzyja jego ogólnemu samopoczuciu"– twierdzi lekarz. Co z opuchliznami na dłoniach i nogach Trumpa? W ubiegłym roku zdiagnozowano u niego niewydolność żylną. Barbabella, odnosząc się do tego, napisał, że nastąpiła poprawa w porównaniu z ubiegłym rokiem". Lekarz zalecił Trumpowi kontrolę wagi i aktywność fizyczną. Prezydent USA otwarcie mówi jednak, że nie lubi żadnych aktywności, poza grą w golfa. "Po prostu tego nie lubię. To nudne. Spacerowanie na bieżni albo bieganie na niej godzinami, jak robią to niektórzy, to nie dla mnie".

14