Potężna eksplozja żelatyny wybuchowej! Nie żyje 55 osób. Pod gruzami wciąż szukają żywych

W Mjanmie doszło do potężnego wybuchu, który na granicy z Chinami pochłonął już życie co najmniej 55 osób, w tym wielu kobiet.

Tragedia wydarzyła się na obszarze kontrolowanym przez zbrojną grupę etniczną TNLA, która twierdzi, że eksplozja materiałów górniczych była przypadkowa.

Wciąż trwa akcja ratunkowa, a bilans ofiar może wzrosnąć.

Potężna eksplozja, nie żyje 55 osób. "Przypadek"

Poprzednie komunikaty - przekazane jeszcze w niedzielę - mówiły o co najmniej 45 zabitych i około 70 rannych. W poniedziałek, 1 czerwca, agencja Reutera zaktualizowała informacje - niestety nie żyje już 55 osób - 25 kobiet i 30 mężczyzn. Do eksplozji doszło około południa w niedzielę, 31 maja, w miejscowości Kaungtup w gminie Namhkam, ok. 3 km od granicy z Chinami. "Obszar ten znajduje się pod kontrolą Narodowej Armii Wyzwolenia Taang (TNLA), etnicznej grupy zbrojnej, która prowadzi sporadyczne walki z centralnym rządem Mjanmy" - czytamy.

TNLA twierdzi, że przyczyną tragedii była "przypadkowa eksplozja" materiałów przeznaczonych do prac górniczych, które były tam składowane. Chodzi o żelatynę wybuchową, stosowaną w miejscowych kopalniach leżących w stanie Shan, na górzystym terenie słynącym z bogatego wydobycia rubinów.

Pod gruzami mogą być żywi?

"Wyrażamy najgłębsze kondolencje rodzinom tych, którzy stracili życie, odnieśli obrażenia i ponieśli straty w wyniku wybuchu" – napisała na Telegramie Narodowa Armia Wyzwolenia Taang. Bilans ofiar może się zmienić, ponieważ na miejscu wciąż trwa zakrojona na dużą skalę akcja ratunkowa. Podejrzewa się, że pod gruzami wciąż mogą się znajdować żywe osoby. PAP przypomina, że TNLA jest jedną z trzech potężnych mniejszościowych grup etnicznych tworzących tzw. Sojusz Trzech Bractw. Koalicja ta z sukcesami prowadzi zbrojną rebelię przeciwko rządzącej od 2021 roku juncie wojskowej.