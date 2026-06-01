Dron rozbił się o blok w kraju NATO. Putin zabrał głos

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
2026-06-01 9:03

Czyj dron rozbił się w zeszłym tygodniu o blok w Rumunii, wywołując pożar i obrażenia u dwóch osób? Prezydent Rumunii, władze NATO i UE od samego początku mówiły, że to dron rosyjski. Potem prezydent Nicusor Dan dodał, że wskazują na to badania szczątków bezzałogowca. Co na to Władimir Putin? Gdy doszło do incydentu, był w Kazachstanie. Oto, co powiedział dziennikarzom, pytany o sytuację w Rumunii.

Rumunia

i

Autor: AP Photo (2)/ Associated Press Rumunia

Władze Rumunii ogłosiły, że dron, który uderzył w blok, był rosyjski. Putin odpowiada, że nie jest to oczywiste 

Drony zabłąkane w przestrzeń powietrzną krajów NATO podczas wojny na Ukrainie to żadna nowość, ale to, co wydarzyło się w zeszłym tygodniu w Rumunii, było najpoważniejszym tego rodzaju wydarzeniem. Bezzałogowiec rozbił się na bloku mieszkalnym i eksplodował w nocy z 28 na 29 maja w rumuńskim mieście Gałacz. Znajduje się ono kilka kilometrów od trójstyku granic z Mołdawią i Ukrainą. W wyniku uderzenia wybuchł pożar, a dwie osoby zostały ranne. Kto zawinił? Od samego początku, zanim jeszcze zbadano szczątki bezzałogowca, władze Rumunii, a potem UE, NATO czy Ukrainy mówiły wprost o rosyjskim dronie. Potem prezydent Rumunii Nicusor Dan dodał, że wskazują na to badania szczątków bezzałogowca. Według niego analizy wskazują na rosyjską maszynę Geran-2. Co na to wszystko Władimir Putin? Gdy doszło do incydentu, był w Kazachstanie. Oto, co powiedział dziennikarzom, pytany o sytuację w Rumunii.

Putin chce, by szczątki drona przebadali Rosjanie

Zdaniem rosyjskiego prezydenta sytuacja wcale nie jest tak oczywista.  „Kto w Rumunii twierdzi, że to rosyjski dron?” – zapytał Władimir Putin dziennikarzy na konferencji prasowej w Astanie. „Nikt nie może powiedzieć, skąd pochodzi ten czy inny dron, dopóki nie zostaną przeprowadzone badania. Pierwsza reakcja była dokładnie taka sama, jak teraz w Rumunii: nadchodzą Rosjanie. Potem, po krótkim czasie, okazało się, że nie ma to nic wspólnego z rosyjskimi dronami”. Putin przypomniał sytuacje, w których to ukraińskie drony wlatywały do krajów NATO. Stwierdził też, że Rumunia powinna podzielić się informacjami o tym, co się wydarzyło, a nawet pokazać Rosjanom szczątki drona, tak aby Moskwa mogła przeprowadzić własne śledztwo i wyciągnąć wnioski.

Sonda
Potrafisz latać dronami?
QUIZ. Geografia. Prawda czy fałsz? Szybki sprawdzian!
Pytanie 1 z 10
Panama to państwo, przez które przechodzi równik
Juliusza Sabak o murze dronowym
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

DRON
WOJNA NA UKRAINIE
RUMUNIA