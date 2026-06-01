Dron rozbił się o blok w kraju NATO. Putin zabrał głos

Władze Rumunii ogłosiły, że dron, który uderzył w blok, był rosyjski. Putin odpowiada, że nie jest to oczywiste

Drony zabłąkane w przestrzeń powietrzną krajów NATO podczas wojny na Ukrainie to żadna nowość, ale to, co wydarzyło się w zeszłym tygodniu w Rumunii, było najpoważniejszym tego rodzaju wydarzeniem. Bezzałogowiec rozbił się na bloku mieszkalnym i eksplodował w nocy z 28 na 29 maja w rumuńskim mieście Gałacz. Znajduje się ono kilka kilometrów od trójstyku granic z Mołdawią i Ukrainą. W wyniku uderzenia wybuchł pożar, a dwie osoby zostały ranne. Kto zawinił? Od samego początku, zanim jeszcze zbadano szczątki bezzałogowca, władze Rumunii, a potem UE, NATO czy Ukrainy mówiły wprost o rosyjskim dronie. Potem prezydent Rumunii Nicusor Dan dodał, że wskazują na to badania szczątków bezzałogowca. Według niego analizy wskazują na rosyjską maszynę Geran-2. Co na to wszystko Władimir Putin? Gdy doszło do incydentu, był w Kazachstanie. Oto, co powiedział dziennikarzom, pytany o sytuację w Rumunii.

Putin chce, by szczątki drona przebadali Rosjanie

Zdaniem rosyjskiego prezydenta sytuacja wcale nie jest tak oczywista. „Kto w Rumunii twierdzi, że to rosyjski dron?” – zapytał Władimir Putin dziennikarzy na konferencji prasowej w Astanie. „Nikt nie może powiedzieć, skąd pochodzi ten czy inny dron, dopóki nie zostaną przeprowadzone badania. Pierwsza reakcja była dokładnie taka sama, jak teraz w Rumunii: nadchodzą Rosjanie. Potem, po krótkim czasie, okazało się, że nie ma to nic wspólnego z rosyjskimi dronami”. Putin przypomniał sytuacje, w których to ukraińskie drony wlatywały do krajów NATO. Stwierdził też, że Rumunia powinna podzielić się informacjami o tym, co się wydarzyło, a nawet pokazać Rosjanom szczątki drona, tak aby Moskwa mogła przeprowadzić własne śledztwo i wyciągnąć wnioski.

Reports of several people injured, some seriously, following the impact of a Russian one-way attack drone tonight on a residential building in Galați, Eastern Romania. pic.twitter.com/2dQO0Qxfgd— OSINTdefender (@sentdefender) May 28, 2026

Putin on the drone in Romania: "I just heard about this. No one can tell about the origin of a drone."He pointed to past Ukrainian drone incursions into Poland and the Baltic states. pic.twitter.com/4ZpyZpVXYn— Open Source Intel (@Osint613) May 29, 2026

