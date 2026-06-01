Francuzi przejęli rosyjski tankowiec. Emmanuel Macron potwierdza

Zatrzymanie rosyjskiego tankowca na Atlantyku. Deklaracja Macrona

Emmanuel Macron poinformował, że w niedzielę, 31 maja francuska marynarka wojenna przechwyciła na Atlantyku tankowiec o nazwie Tagor, objęty sankcjami. Prezydent przekazał te informacje za pośrednictwem platformy X, zaznaczając, że operacja odbyła się w pełnej zgodzie z normami prawa międzynarodowego. W tym udanym przedsięwzięciu brały też udział inne państwa, w tym Wielka Brytania. Macron stanowczo zapowiedział, że Francja nie będzie przymykać oka na próby lekceważenia sankcji, które nałożono na Rosję po inwazji na Ukrainę w 2022 roku. Jak argumentował polityk, finansowanie wojennych działań Moskwy i łamanie prawa morskiego jest nie do przyjęcia.

Sonda Czy sankcjami gospodarczymi można zmusić Rosję do zakończenia wojny z Ukrainą? TAK NIE NIE MAM ZDANIA

„Jest niedopuszczalne, by statki omijały sankcje międzynarodowe, naruszały prawo morza i finansowały wojnę, którą Rosja prowadzi przeciwko Ukrainie od ponad czterech lat”

Emmanuel Macron ostrzega przed "flotą cieni". Mówi o zagrożeniu na morzu

Władze w Paryżu od dłuższego czasu działają przeciwko "flocie cieni". Statki te transportują rosyjską ropę wbrew sankcjom. Zyski ze sprzedaży zasilają dla rosyjski budżet. Prezydent Francji zwrócił też uwagę na dodatkowy problem. Według niego wiele statków z "floty cieni" ignoruje podstawowe zasady bezpieczeństwa morskiego, co pociąga za sobą ryzyko katastrof ekologicznych i zagrożenie dla innych uczestników ruchu wodnego.

W marcu na Morzu Śródziemnym przejęto jednostkę Deyna, a w styczniu na tych samych wodach zatrzymano tankowiec Grinch – oba znajdowały się na listach sankcyjnych. Unijne statystyki wskazują, że obecnie w skład rosyjskiej sieci omijania sankcji może wchodzić blisko 590 statków.