Nagle eksplodował budynek! Dwoje maleńkich dzieci zginęło! Matka zdołała uratować jedno

Joanna Drzycimska
Joanna Drzycimska
PAP
PAP
2025-12-16 8:50

W ten koszmar trudno uwierzyć. W poniedziałek, 15 grudnia, późnym popołudniem w jednym z budynków mieszkalnych niedaleko Lyonu we Francji, nastąpiła eksplozja, a potem pożar. Sześć osób straciło życie, w tym dwoje dzieci w wieku 3 i 5 lat. Ich matka uratowała tylko jedno! Co tam się stało?

  • Tragedia we Francji: eksplozja w budynku mieszkalnym pochłonęła życie sześciu osób.
  • Wśród ofiar znalazły się dzieci w wieku 3 i 5 lat; ich matka i starszy brat przeżyli.
  • Prawdopodobną przyczyną był wyciek gazu; trwa śledztwo w celu wyjaśnienia okoliczności.

Eksplozja budynku mieszkalnego tuż przed świętami! Zginęły maleńkie dzieci

Wielka tragedia we Francji. Sześć osób zginęło po tym, jak w jednym z budynków mieszkalnych w miejscowości Trevoux, położonej na północ od Lyonu, doszło do potężnej eksplozji. Wśród ofiar jest dwójka małych dzieci w wieku 3 i 5 lat. W budynku przebywały razem z mamą i starszym bratem. To właśnie w ich mieszkaniu doszło do wybuchu. Kobieta i jej najstarsze dziecko zdołali się uratować. Maluchy zmarły z powodu odniesionych obrażeń. 

Sześć osób nie żyje. Wielka tragedia we Francji

Jak informują miejscowe służby, czterokondygnacyjny budynek co prawda nie zawalił się, ale wszystkich mieszkańców z niego ewakuowano. Późnym wieczorem w poniedziałek, 15 grudnia, władze poinformowały, że ryzyko wciąż nie jest wyeliminowane i wezwały mieszkańców, by unikali tego rejonu. Na miejsce skierowano kilkudziesięciu strażaków. 

Lokalne media podają, że przyczyną eksplozji prawdopodobnie był wyciek gazu. Do zdarzenia doszło na parterze budynku mieszkalnego w dzielnicy Beluizon. W dwóch pobliskich szkołach zostały wybite szyby, ale nikt nie został tam ranny. Trwa śledztwo, które ma wyjaśnić dokładne przyczyny tragedii.

Wybuch gazu zdemolował blok na Ochocie. Z mieszkań wyleciały szyby, odłamki uszkodziły samochody. To cud, że nikt nie zginął!
Super Express Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

EKSPLOZJA
FRANCJA