Nagle eksplodował budynek! Dwoje maleńkich dzieci zginęło! Matka zdołała uratować jedno

Tragedia we Francji: eksplozja w budynku mieszkalnym pochłonęła życie sześciu osób.

Wśród ofiar znalazły się dzieci w wieku 3 i 5 lat; ich matka i starszy brat przeżyli.

Prawdopodobną przyczyną był wyciek gazu; trwa śledztwo w celu wyjaśnienia okoliczności.

Eksplozja budynku mieszkalnego tuż przed świętami! Zginęły maleńkie dzieci

Wielka tragedia we Francji. Sześć osób zginęło po tym, jak w jednym z budynków mieszkalnych w miejscowości Trevoux, położonej na północ od Lyonu, doszło do potężnej eksplozji. Wśród ofiar jest dwójka małych dzieci w wieku 3 i 5 lat. W budynku przebywały razem z mamą i starszym bratem. To właśnie w ich mieszkaniu doszło do wybuchu. Kobieta i jej najstarsze dziecko zdołali się uratować. Maluchy zmarły z powodu odniesionych obrażeń.

Sześć osób nie żyje. Wielka tragedia we Francji

Jak informują miejscowe służby, czterokondygnacyjny budynek co prawda nie zawalił się, ale wszystkich mieszkańców z niego ewakuowano. Późnym wieczorem w poniedziałek, 15 grudnia, władze poinformowały, że ryzyko wciąż nie jest wyeliminowane i wezwały mieszkańców, by unikali tego rejonu. Na miejsce skierowano kilkudziesięciu strażaków.

Lokalne media podają, że przyczyną eksplozji prawdopodobnie był wyciek gazu. Do zdarzenia doszło na parterze budynku mieszkalnego w dzielnicy Beluizon. W dwóch pobliskich szkołach zostały wybite szyby, ale nikt nie został tam ranny. Trwa śledztwo, które ma wyjaśnić dokładne przyczyny tragedii.