Oto najmłodsza ofiara masakry na plaży. Matylda zmarła w szpitalu

10-letnia Matilda z żydowsko-ukraińskiej rodziny najmłodszą ofiarą zamachu terrorystycznego w Sydney

Tragiczne doniesienia z Sydney, gdzie w niedzielę, 14 grudnia miał miejsce zamach terrorystyczny. Najmłodszą ofiarą śmiertelną ataku dwóch uzbrojonych mężczyzn jest zaledwie 10-letnia Matilda Bee Britvan z żydowsko-ukraińskiej rodziny mieszkającej na stałe w Australii. Dziewczynka zmarła w szpitalu, gdzie trafiła po zamachu. Niestety, lekarzom nie udało się uratować jej życia. „Moją rodzinę spotkała wielka tragedia. Moja ukochana siostrzenica Matilda zginęła podczas ataku terrorystycznego na plaży Bondi. Nie wiem, jak możemy przetrwać taki smutek” - napisała w mediach społecznościowych ciotka dziewczynki, Lina, cytowana przez Guardian Australia. Matildę pożegnali też nauczyciele i koledzy ze szkoły rosyjskojęzycznej Harmony w Sydney. „Jej pamięć pozostanie w naszych sercach, chcemy oddać hołd jej życiu oraz temu czasowi, który spędziła jako część naszej szkolnej rodziny” – napisała szkoła w oświadczeniu opublikowanym w mediach społecznościowych. Jak dodała nauczycielka Matildy, Irina Goodhew, dziewczynka była „bystrym, radosnym i pełnym życia dzieckiem, które wnosiło światło do życia wszystkich wokół”.

Węgrzy, Brytyjczyk, Francuz wśród ofiar masakry na plaży w Sydney

Zamach terrorystyczny w Sydney nadal jest tematem numer jeden w światowych mediach. Trudno uwierzyć, że takie krwawe zajście miało miejsce w Australii, która jak dotąd rzadko była scenerią tego rodzaju ataków. Przypomnijmy - w niedzielę, 14 grudnia Naveed Akram oraz jego 50-letni ojciec Sajid weszli na kładkę prowadzącą na plażę Bondi w Sydney i otworzyli ogień do uczestników obchodów żydowskiego święta Chanuka, którzy właśnie zapalali świece. Sprawcy zabili 15 osób, policja zastrzeliła starszego napastnika, młodszy jest w szpitalu i pilnują go funkcjonariusze. 42 osoby są ranne. Wśród zabitych w Australii są obywatele państw Europy takich jak Węgry, Francja i Wielka Brytania. Brak doniesień o obywatelach Polski. Dlaczego ojciec i syn postanowili zostać masowymi mordercami? Jak podała stacja ABC News, powołując się na anonimowego urzędnika, wszczęto śledztwo zostało wszczęte w sprawie powiązań Naveeda z Państwem Islamskim. Atak mógł być zemstą za działania Izraela w Strefie Gazy. Zamach został potępiony m.n. przez władze Autonomii Palestyńskiej, także polscy prezydent i premier wyrazili oburzenie czynem zamachowców.

