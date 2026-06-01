10-latka wypadła z czwartego piętra! Dziecko nie żyje

10-letnia dziewczynka spadła z czwartego piętra. Trwa śledztwo we Francji

Do tej tragedii doszło w niedzielę, 31 maja we francuskim mieście Lorient. Z okna lub balkonu mieszkania na czwartym piętrze wypadła 10-letnia dziewczynka. Na miejsce natychmiast skierowano służby ratunkowe, jednak mimo podjętej reanimacji dziecka nie udało się uratować. Prokuratura wszczęła śledztwo, które ma wyjaśnić okoliczności zdarzenia. Tragedia rozegrała się przy ulicy Rue Gabriel-Fauré, w dzielnicy Bois du Château. Śledczy rozpoczęli dochodzenie, które ma ustalić dokładny przebieg wydarzeń i odpowiedzieć na pytanie, jak doszło do tragedii. Jak poinformował miejscowy prokurator cytowany przez The Sun, wszczęto postępowanie dotyczące przyczyn śmierci dziecka. Dodał również, że pierwsze ustalenia nie wskazują obecnie na udział osób trzecich. – Otwarto śledztwo w sprawie przyczyn śmierci. Dotychczasowe ustalenia nie sugerują udziału osób trzecich – przekazał przedstawiciel prokuratury.

Tajemnicza śmierć dziecka. Nadal nie wiadomo, co dokładnie się stało. Zarządzono sekcję zwłok

W najbliższych dniach ma zostać przeprowadzona sekcja zwłok. Jej wyniki mogą pomóc śledczym w ustaleniu dokładnych okoliczności zdarzenia. Na razie nie podano informacji o tym, czy w chwili wypadku dziewczynka przebywała sama w pomieszczeniu ani w jaki sposób doszło do upadku. Nie wiadomo też, czy był to nieszczęśliwy wypadek, czy też doszło do innych zdarzeń poprzedzających tragedię. Lorient to liczące około 58 tysięcy mieszkańców miasto położone nad Oceanem Atlantyckim w północno-zachodniej Francji. Dzielnica Bois du Château, gdzie doszło do zdarzenia, znajduje się we wschodniej części miasta. Śledztwo jest w toku. Francuskie służby zapowiadają, że kolejne informacje zostaną przekazane po zakończeniu pierwszych czynności i analizie wyników sekcji zwłok.

