Mąż zaczął burzyć dom podczas kłótni z żoną! Zobacz, jak to się skończyło

Po kłótni z żoną wsiadł do koparki i zaczął burzyć dom. W środku były dzieci

Awantura małżeńska w USA zakończyła się... zburzeniem części domu. Do nietypowej i groźnej sytuacji doszło w hrabstwie Butler w stanie Pensylwania. Według CBS News 48-letni Eric Pierwsza po kłótni z żoną użył koparki, aby zniszczyć budynek. I częściowo mu się to udało. Jak podają śledczy, wcześniej mężczyzna pił alkohol. Między małżonkami doszło do ostrej sprzeczki. Żona miała powiedzieć mu, że ich małżeństwo dobiegło końca. Wtedy mężczyzna miał odpowiedzieć: „Jeśli to koniec, zburzę dom”. Po tych słowach miał wsiąść do koparki i zacząć uderzać maszyną w budynek. Według policji w tym czasie w domu znajdowały się jego żona oraz dwie córki.

Uszkodzenia okazały się duże. Śledczy ocenili, że naruszona mogła zostać konstrukcja całego budynku

Kobieta zadzwoniła pod numer alarmowy 911. Podczas rozmowy, jak relacjonują lokalne media, w tle było słychać dźwięk koparki niszczącej ściany domu. Uszkodzenia okazały się duże. Śledczy ocenili, że naruszona mogła zostać konstrukcja całego budynku. Po zakończeniu demolki mężczyzna miał wejść z powrotem do domu, zabrać torbę sportową i pojechać do miasta. Policja odnalazła go później i zatrzymała. Eric Pierwsza usłyszał kilka zarzutów. Chodzi między innymi o spowodowanie katastrofy, narażenie innych osób na niebezpieczeństwo oraz zakłócanie porządku. Z dokumentów sądowych wynika też, że jego żona planowała wystąpić o nakaz ochrony przed przemocą domową. Sąsiedzi nie kryli zaskoczenia. W rozmowach z lokalnymi mediami przyznawali, że trudno im zrozumieć, jak zwykła kłótnia mogła doprowadzić do takiego finału. Jeden z nich żartował, że sam jest żonaty od ponad 40 lat, ale nigdy nie groził, że zburzy dom. Mężczyzna ma stanąć przed sądem 9 czerwca. Wtedy odbędzie się wstępne przesłuchanie w jego sprawie.

Dude had to be really drunk to do this with his daughter's in the house. Eric Pierwsza, 48, from Butler County, Penn, got into an argument with his wife and went out and got drunk. He arrived back in the morning and the argument continued, with his wife telling him the marriage… pic.twitter.com/ez09Td2RfL— Robbie Mouton (@mcgmouton57) May 31, 2026

