Tam w Boże Ciało 2026 lepiej będzie schować się w domu. Pogoda da w kość

Maria Hędrzak
2026-06-01 20:24

Jakiej pogody można się spodziewać na Boże Ciało 2026? Niestety, prognoza zagrożeń meteorologicznych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej okazuje się niekorzystna dla części regionów. Wypoczynek na świeżym powietrzu mogą tam bowiem uniemożliwić burze.

i

i

Autor: Alex Plesovskich/ Unsplash.com

W poniedziałek, 1 czerwca sytuacja pogodowa w przeważającej części kraju pozostaje raczej niespokojna, z opadami deszczu i niewysoką temperaturą. Wiele osób zadaje więc sobie pytanie, czy podobnej aury należy się spodziewać również w najbliższy wolny dzień, czyli Boże Ciało 2026. Tutaj synoptycy nie mają niestety dobrych wieści.

Jak wynika z mapy prezentującej prognozę zagrożeń meteorologicznych IMGW, w czwartek, 4 czerwca mieszkańcy części regionów będą musieli ostrożnie podejść do planów związanych z aktywnym wypoczynkiem poza domem. Wszystko to przez możliwe burze. Zagrożenie to może wystąpić w województwach: mazowieckim, lubelskim i podkarpackim, a także w częściach województw świętokrzyskiego oraz małopolskiego.

Prognoza IMGW na czwartek, 4 czerwca

Tym samym w czwartek można spodziewać się zachmurzenia dużego i umiarkowanego. Poza burzami we wschodniej części kraju (na południowym wschodzie z gradem), miejscami pojawią się przelotne opady deszczu. Jak zapowiadają synoptycy, temperatura minimalna wyniesie od 11°C do 15°C (chłodniej miejscami w kotlinach górskich), a maksymalna - "od 18°C na Wybrzeżu i Podhalu, około 22°C w centrum, do 25°C na Podkarpaciu". Wiatr będzie przeważnie słaby, jednak w czasie burzy podmuchy okażą się mocniejsze.

Warto oczywiście pamiętać, że powyższe to jedynie prognoza, a sytuacja pogodowa może zmieniać się dynamicznie. Najlepiej jest więc na bieżąco sprawdzać komunikaty, szczególnie ostrzeżenia, publikowane przez IMGW.

