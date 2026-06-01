7,7 mln turystów na Mazowszu. Rekordowy wynik regionu

Mazowsze przyciąga coraz więcej turystów

Rok 2025 okazał się bardzo udany dla branży turystycznej na Mazowszu. Z najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że region odwiedziło 7,7 mln turystów, a liczba udzielonych noclegów sięgnęła 12,5 mln.

Rosnące zainteresowanie regionem znajduje odzwierciedlenie także w rozwoju infrastruktury. Pod koniec lipca 2025 roku działało tu 648 obiektów noclegowych, o 14 proc. więcej niż rok wcześniej. Łącznie oferowały one niemal 80 tys. miejsc noclegowych.

Warszawa turystycznym centrum regionu

Niezmiennie największym beneficjentem turystycznego ruchu jest Warszawa i otaczający ją region stołeczny. To właśnie tam trafia zdecydowana większość odwiedzających. Ponad 85 proc. wszystkich gości korzystających z noclegów na Mazowszu zatrzymało się w regionie warszawskim stołecznym, a ponad 70 proc. wybrało samą stolicę.

Mazowsze jest bardzo ciekawym przykładem regionu, w którym turystyka nie opiera się na jednym sezonie ani jednym typie wyjazdu. Tak duża koncentracja ruchu wokół Warszawy nie jest przypadkowa. Stolica łączy kilka funkcji jednocześnie: jest największym ośrodkiem biznesowym w kraju, ważnym centrum wydarzeń kulturalnych i konferencyjnych, punktem przesiadkowym dla turystów zagranicznych oraz kierunkiem krótkich wyjazdów weekendowych – relacjonowała Anna Kryjer, Dyrektor Zarządzająca w otoNoclegi.pl.

To najlepsze osiedla Warszawy

6

Coraz więcej turystów z zagranicy na Mazowszu

Szczególnie dynamicznie rośnie liczba odwiedzających spoza Polski. W 2025 roku z noclegów na Mazowszu skorzystało 2,2 mln zagranicznych turystów, co oznacza wzrost o 17 proc. w porównaniu z poprzednim rokiem. Najliczniejsze grupy stanowili goście z Ukrainy, Stanów Zjednoczonych, Niemiec, Wielkiej Brytanii oraz Izraela. Taka struktura pokazuje, że region skutecznie przyciąga zarówno turystów z krajów sąsiednich, jak i podróżnych z bardziej odległych części świata.

Warszawa jest dla wielu zagranicznych gości pierwszym kontaktem z Polską, ale coraz częściej nie musi być wyłącznie punktem tranzytowym. Krótki pobyt w stolicy można łatwo rozszerzyć o jednodniowe lub weekendowe wyjazdy po regionie. To szansa dla mniejszych miejscowości i obiektów noclegowych poza centrum miasta, szczególnie jeśli potrafią dobrze pokazać lokalne doświadczenia: spokój, naturę, kuchnię, historię czy rodzinny charakter pobytu – mówiła ekspertka z serwisu otoNoclegi.pl