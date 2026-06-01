Auto spadło z wiaduktu. Lądował śmigłowiec LPR, dwie osoby nie żyją

Auto spadło z wiaduktu. Lądował śmigłowiec LPR

W poniedziałek, 1 czerwca po godz. 9 na ul. Rataja w Płocku doszło do dramatycznego zdarzenia drogowego. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kierujący pojazdem marki Renault zjechał z drogi, uderzył w barierki po czym spadł z wiaduktu kilkanaście metrów w dół.

Na miejscu pojawiły się liczne służby ratunkowe, w tym m.in. lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Ratownicy wydobyli z pojazdu dwójkę osób, jedna z nich - wedle wstępnych informacji - była zakleszczona we wnętrzu samochodu, który spadł z wysokości.

Dwie ofiary dramatu w Płocku

Niestety pomimo podjętej reanimacji na miejscu zginęły dwie osoby: 28-letni kierowca oraz 35-letni pasażer.

- Obecnie policjanci wykonują na miejscu czynności pod nadzorem prokuratora. Funkcjonariusze zabezpieczają ślady oraz sporządzają dokumentację celem wyjaśnienia przyczyn i okoliczności tego tragicznego zdarzenia - przekazała nam oficer prasowy Komendanta Miejskiego Policji w Płocku podkom. Monika Jakubowska.

W miejscu zdarzenia występują utrudnienia w ruchu.

