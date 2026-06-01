Tak wyglądały dwa pierwsze lata życia żyrafy Pietruszki. ZOO opublikowało wzruszające nagranie

Alicja Franczuk
2026-06-01 10:07

Żyrafka Pietruszka szybko stała się ulubienicą odwiedzających warszawskie ZOO. Po narodzinach matka ją odrzuciła, nie chciała jej karmić. Matczyne obowiązki przejęli pracownicy ogrodu zoologicznego, którzy przez 24 godziny na dobę byli przy „maleństwie”. Teraz, gdy dorosła już Pietruszka wyjechała do nowego domu w Słowenii, jej opiekunowie podzielili się wzruszającym nagraniem. Pokazali, jak wyglądały dwa lata życia żyrafki w stołecznym zoo. Oglądając je, aż łezka kręci się w oku.

Autor: Warszawskie ZOO, Daniel Banasiak/ Facebook

Historia żyrafki Pietruszki. Matka ją odrzuciła, wykarmili pracownicy zoo

Na początku lipca 2024 r. w Warszawskim ZOO żyrafia para Justyna i Karim zostali rodzicami. Pietruszka, żyrafa z podgatunku Rothschilda, zwanego również żyrafą ugandyjską lub Baringo, po urodzeniu miała "skromne" 175 cm wzrostu i ważyła 49 kilogramów. Niestety, żyrafia mama odmówiła karmienia swojego dziecka. W naturze odrzucona żyrafka skazana byłaby na śmierć. Pracownicy zoo wzięli jednak sprawy w swoje ręce. Oddzielili Pietruszkę od matki i sami zajęli się maleństwem. Przez pierwsze miesiące byli przy niej 24 godziny na dobę! Dzięki nim Pietruszka wyrosła na piękną pannicę, która w maju wyjechała z Warszawy i zamieszkała w ZOO Ljubljana w Słowenii.

Decyzję o wyjeździe Pietruszki podjął koordynator gatunku. 13 maja odbyło się uroczyste pożegnanie uroczej żyrafki, a rankiem 21 maja Pietruszka weszła do specjalnie przystosowanej przyczepy transportowej i wyruszyła w drogę do nowego domu. Jak zapewnili pracownicy Warszawskiego ZOO, podróż żyrafki przebiegła spokojnie i bezproblemowo. Już następnego dnia Pietruszka mogła zobaczyć swój nowy dom oraz towarzysza.

„Czuje się tam świetnie, otaczają ją troskliwi Opiekunowie, a żyrafi samiec, z którym została połączona, okazał się wspaniałym towarzyszem. Wszystko wskazuje na to, że doskonale się rozumieją, a proces aklimatyzacji przebiega wzorowo. To dla nas ogromna radość i dowód na to, że trafiła do miejsca, które zapewni jej równie cudowną opiekę” - przekazało za pośrednictwem mediów społecznościowych Warszawskie ZOO.

Tak wyglądały dwa lata życia żyrafy Pietruszki w Warszawie. Wzruszające nagranie

Opiekunowie z Żyrafiarni Warszawskiego ZOO przygotowali wyjątkowy film pełen wspomnień z ostatnich dwóch lat życia Pietruszki. Nagranie zostało opublikowane na facebookowej stronie stołecznego ogrodu zoologicznego. Oglądając je, trudno się nie uśmiechnąć. Ujęcia Pietruszki pijącej mleko z ogromnej butelki ze smoczkiem, czy chwytającej niezdarnie pierwsze listki do zjedzenia, chwytają za serce. Pierwsze spacery zresztą stada, pierwsza impreza urodzinowa, pierwsze spięcia z braciszkiem… To piękne i niespotykane chwile z życia żyrafy, które warto zobaczyć!

„Dziękujemy, że przez ostatnie dwa lata byliście częścią tej historii. Obiecujemy, że będziemy odwiedzać Pietruszkę w Lublanie i dzielić się z Wami wiadomościami o jej dalszych losach” - przekazali pracownicy Warszawskiego ZOO.

