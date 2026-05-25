Hugo świętuje 19. urodziny. Warszawskie ZOO zaprasza gości

Zuzanna Sekuła
2026-05-25 13:58

W Warszawskim ZOO szykuje się wyjątkowe święto. Już 29 maja swoje 19. urodziny obchodzić będzie Hugo - hipopotam nilowy, którego od lat doskonale znają odwiedzający ogród zoologiczny. Z tej okazji przygotowano specjalne wydarzenie z pokazowym karmieniem, konkursami, opowieściami opiekunów i możliwością przygotowania prezentu dla solenizanta.

Autor: UM Warszawa/ Materiały prasowe

Urodziny przy Hipopotamiarni

Urodzinowe spotkanie odbędzie się w piątek, 29 maja, przy Hipopotamiarni Warszawskiego ZOO. Organizatorzy zapowiadają, że miejsce świętowania zależeć będzie od „humoru Hugona”. Jeśli pogoda i sam jubilat pozwolą, spotkanie odbędzie się przy zewnętrznym wybiegu. W innym przypadku goście zostaną zaproszeni do wnętrza Hipopotamiarni. Do udziału wystarczy ważny bilet wstępu do Warszawskiego ZOO.

Zbiórkę zaplanowano między godz. 12 a 13. Na uczestników czeka pokazowe karmienie Hugona, ciekawostki o życiu hipopotamów oraz opowieści przygotowane przez opiekunów zwierząt. Organizatorzy przygotowali także konkursy z nagrodami oraz pamiątki związane z jubilatem. Goście mogą również przygotować kartki urodzinowe i prezenty.

- Opiekunowie mają już w swojej kolekcji kartki z poprzednich lat - przypomina Warszawskie ZOO.

Warszawskie ZOO zbiera między innymi fabrycznie zapakowane musy owocowe i warzywne bez konserwantów, suszone zioła i kwiaty, owocowe napary, agar do przygotowywania galaretek czy niesolone masło orzechowe. Prezenty można zostawiać od 23 do 31 maja w specjalnym koszu ustawionym przy Hipopotamiarni.

Hugo od lat mieszka w Warszawie

Hipopotam nilowy Hugo trafił do Warszawskiego ZOO w 2009 roku. Urodził się w czeskiej Ostrawie i przez lata stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych mieszkańców ogrodu zoologicznego. Jak podkreślają opiekunowie, jest zwierzęciem aktywnym, ciekawskim i chętnie nawiązującym kontakt. Szczególnie lubi drapanie po szyi, głaskanie oraz chłodne kąpiele i prysznice. Na co dzień mieszka razem z Pelagią - najstarszym hipopotamem nilowym żyjącym obecnie w Polsce.

Powstaje wyjątkowa kronika

Przy okazji wydarzenia ogród zoologiczny prowadzi również zbiórkę zdjęć, pamiątek i materiałów związanych z hipopotamami mieszkającymi w Warszawskim ZOO. Wszystkie przekazane materiały mają pomóc w stworzeniu specjalnej kroniki poświęconej tym zwierzętom.

Kronika hipopotamów z Warszawskiego ZOO

Stołeczna instytucja tworzy obecnie unikalne archiwum dokumentujące historię wybiegu tych potężnych ssaków w Polsce. Dyrekcja apeluje do wszystkich mieszkańców o przesyłanie starych fotografii oraz wycinków prasowych, które mogą uzupełnić tę historyczną kolekcję. Pamiątki można przekazywać bezpośrednio do rąk pracowników ogrodu.

