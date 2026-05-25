Usłyszał głośne uderzenia w garażu sąsiada. W środku grasował Serb z toporkiem

Zuzanna Sekuła
2026-05-25 11:25

Głośne uderzenia dobiegające z garażu zaniepokoiły mieszkańca Ostrołęki. Wiedząc, że właściciela posesji nie ma w domu, natychmiast powiadomił policję. Okazało się, że do budynku dostał się 46-letni obywatel Serbii, który toporkiem próbował przebić się z garażu do części mieszkalnej. Mężczyzna został zatrzymany po krótkim pościgu.

Autor: KMP Ostrołękq/ Materiały prasowe
  • 46-letni mężczyzna z Serbii włamał się do garażu w Ostrołęce, próbując toporkiem dostać się do części mieszkalnej domu.
  • Dzięki czujności sąsiada i błyskawicznej interwencji policji, intruz został zatrzymany na gorącym uczynku.
  Usłyszał zarzuty. Co mu grozi?

Ostrołęka. Sąsiad usłyszał niepokojące odgłosy

W środę (20 maja) na terenie Ostrołęki mężczyzna przebywający w pobliżu domu sąsiada usłyszał głośne uderzenia dochodzące z garażu. Dźwięki wzbudziły jego niepokój. Wiedział, że właściciela posesji nie ma w domu, dlatego nie zwlekał ani chwili i powiadomił policję, że z garażu należącego do sąsiada dochodzą głośne odgłosy uderzeń.

Funkcjonariusze szybko dotarli pod wskazany adres. Po krótkim pościgu pieszym zatrzymali 46-letniego obywatela Serbii. Jak ustalili mundurowi, mężczyzna miał dostać się do garażu przez uchylone okno. Następnie przy użyciu toporka rozbijał ścianę oddzielającą garaż od części mieszkalnej budynku. 46-latek został obezwładniony i przewieziony do policyjnej celi.

Usłyszał zarzuty, ruszyła procedura wydalenia z Polski

Już następnego dnia mężczyzna usłyszał zarzuty dotyczące usiłowania włamania oraz zniszczenia mienia. To jednak nie koniec konsekwencji. 

- Wobec 46-latka została również wdrożona procedura mająca na celu wydalenie go z terytorium Polski. Ostatecznie został przekazany funkcjonariuszom Straży Granicznej - przekazał nadkom. Tomasz Żerański z KMP Ostrołęce.

