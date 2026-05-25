Morskie Oko zamknięte. Turyści nie wejdą w tych dniach

Morskie Oko zachwyca turystów

Morskie Oko to jedno z najbardziej znanych i najpiękniejszych jezior w Polsce, położone w sercu Tatr Wysokich, na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego. Otoczone majestatycznymi szczytami górskimi zachwyca turystów krystalicznie czystą wodą, niezwykłymi widokami oraz niepowtarzalnym klimatem. Miejsce to jest bardzo popularne zarówno wśród polskich, jak i zagranicznych odwiedzających, ponieważ prowadzi do niego malowniczy szlak. Warto jednak wiedzieć, że ten w następnych dniach pozostanie całkowicie zamknięty.

Droga do Morskiego Oka została zamknięta. TPN ostrzega

Na oficjalnej tronie TPN poinformował, iż droga do Morskiego Oko będzie zamknięta od 25 do 29 maja 2026 roku, a wszystko to ze względu na remont nawierzchni.

W dniach 25-29 maja, z powodu remontu nawierzchni, szlak/droga do Morskiego Oka jest zamknięta na odcinku od Łysej Polany do Wodogrzmotów Mickiewicza. Zamknięty jest również parking na Palenicy Białczańskiej - informuje TPN na swojej stronie internetowej.

W tym tygodniu na Morskie Oko nie dostaniemy się ani transportem, ani pieszo. Jeśli więc planowaliście wycieczki, warto przełożyć je na inny termin.

Możliwe dojście do schronisk nad Morskim Okiem

Co ważne, mimo utrudnień turyści nadal będą mogli dotrzeć do schronisk położonych w rejonie Morskiego Oka, Doliny Roztoki oraz Doliny Pięciu Stawów, wybierając objazd prowadzący przez Zazadnią lub Wierch Poroniec, a następnie przez Rusinową Polanę i Waksmundzką Rówień. Należy jednak pamiętać, że taka alternatywna trasa jest znacznie dłuższa i może wydłużyć wędrówkę nawet o około dwie godziny w każdą stronę.