Nowe stacje metra na Bemowie w budowie. Mamy najnowsze zdjęcia!

Postępy prac na bemowskim odcinku metra M2

Na warszawskim Bemowie, w ramach rozbudowy linii metra M2, powstają trzy nowe stacje pasażerskie: Karolin, Chrzanów i Lazurowa, a także Stacja Techniczno-Postojowa Karolin (STP Karolin). Mimo wcześniejszych opóźnień, podziemne konstrukcje nabierają kształtów. Po zakończeniu drążenia tuneli przez tarcze TBM rok temu, trwa montaż torowisk i niezbędnej infrastruktury, która umożliwi kursowanie pociągów. Na wszystkich trzech stacjach pasażerskich rozpoczęły się już też prace wykończeniowe.

Nowe przystanki będą miały nowoczesny i spójny wygląd. Dominować będą jasne barwy – biele i szarości, uzupełnione minimalistycznymi detalami. Każda z nowych stacji metra otrzyma swoją charakterystyczną, dominującą barwę: Karolin wyróżni się jasnym szarym, Chrzanów czystą bielą, a Lazurowa odcieniem szarości. Te same kolory znajdą się na sufitach nad peronami, wykonanych z aluminiowych paneli z wełną mineralną.

Kiedy metro na Bemowie przyjmie pierwszych pasażerów?

Szczególne znaczenie dla funkcjonowania całej linii M2 ma STP Karolin. Będzie to druga po Kabatach "zajezdnia" metra, kluczowa dla obsługi taboru, gdzie pociągi będą przechodzić mycie, przeglądy i naprawy.

Mimo opóźnień, jest "światełko w tunelu" dla pasażerów. Anna Bartoń, rzeczniczka Metra Warszawskiego, potwierdziła w kwietniu termin zakończenia prac na 9 listopada 2026 roku. Jeśli harmonogram zostanie dotrzymany, pierwsi pasażerowie skorzystają z nowej trasy metra na przełomie 2026 i 2027 roku. Testowe przejazdy składów planowane są już na nadchodzące wakacje.

Cała inwestycja, której wartość opiewa na ponad 3 miliardy złotych, jest wspierana finansowo przez Unię Europejską. Z Funduszu Spójności na ten cel przeznaczono znaczną kwotę 1,125 miliarda złotych, co podkreśla strategiczne znaczenie dla stolicy.

Tak buduje się metro na Bemowie.

