Nowy rozkład lotów Ryanair. Przewoźnik kusi egzotycznymi kierunkami i tanimi biletami

Ryanair ogłasza zimową siatkę połączeń dla lotnisk Warszawa-Modlin i Warszawa-Chopin

Zimowy sezon 2026 w Warszawie w wykonaniu Ryanaira zapowiada się niezwykle obiecująco, ponieważ podróżni będą mogli wybierać spośród 46 różnorodnych tras. Siatka obejmie zarówno warszawskie Lotnisko Chopina, jak i port w podwarszawskim Modlinie, oferując łącznie 12 całkowicie nowych destynacji dla pasażerów ze środkowej Polski.

Lotnisko w Modlinie zyska nowe samoloty. Wielomilionowa inwestycja Ryanaira

Ważnym krokiem w ekspansji popularnych linii jest znaczące rozbudowanie zaplecza operacyjnego w podwarszawskim porcie lotniczym. Przedstawiciele firmy zapowiedzieli ulokowanie tam dwóch kolejnych samolotów, dzięki czemu flota stacjonująca na stałe w Modlinie powiększy się do ośmiu statków powietrznych. Przedsiębiorstwo szacuje, że finansowy wymiar tej infrastrukturalnej decyzji osiągnie pułap 800 milionów dolarów. Taki krok ma przynieść korzyści nie tylko w postaci bogatszej oferty wyjazdowej, ale również wyraźnie wpłynie na zatrudnienie w regionie. Działalność przewoźnika wygeneruje wsparcie dla ponad 2500 etatów, zapewniając przy tym 240 miejsc pracy dla wykwalifikowanych pilotów i członków personelu pokładowego.

Pięć nowych kierunków lotów z portu Warszawa-Modlin

Nadchodzący rozkład zimowy w 2026 roku przyniesie łącznie 30 regularnych rejsów startujących z modlińskiego pasa startowego. W tej atrakcyjnej ofercie znajdzie się 5 zupełnie nowych destynacji:

loty do stolicy Słowacji, czyli Bratysławy,

rejsy Bristolu,

połączenia z Manchesterem,

loty do irlandzkiego Shannon,

podróże do chorwackiego Zagrzebia.

Nowe trasy Ryanaira z Lotniska Chopina. Gdzie polecimy?

Pasażerowie preferujący wyloty z głównego stołecznego lotniska zyskają natomiast równie interesujące opcje. Z warszawskiego portu im. Fryderyka Chopina zaplanowano starty w aż siedmiu nowych, europejskich kierunkach:

Bari,

Bolonia,

Katania,

Liverpool,

Neapol,

Turyn,

Wenecja.

Ryanair rozdał tanie bilety

Wraz z ogłoszeniem rekordowego rozkładu lotów Ryanair przygotował specjalną, trzydniową promocję, która wystartowała 29 maja. Do sprzedaży trafiło ponad 100 tys. miejsc w cenach zaczynających się od 134 zł. Bilety w promocyjnych stawkach były dostępne zarówno na stronie internetowej przewoźnika, jak i w aplikacji mobilnej. Dzięki temu wielu podróżnych mogło już zaplanować zimowy city break w 2026 roku, korzystając z wyjątkowo atrakcyjnych cen.