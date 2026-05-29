Pietruszka już w nowym domu. „Jesteśmy pewni, że trafiła we wspaniałe miejsce”

Alicja Franczuk
Alicja Franczuk
2026-05-29 13:10

Żyrafka Pietruszka podbiła serca odwiedzających warszawskie ZOO swoim urokiem i historią. Po narodzinach matka nie chciała jej karmić. Obowiązki przejęli pracownicy ogrodu zoologicznego, którzy przez 24 godziny na dobę byli przy „maleństwie”. W czwartek, 21 maja, Pietruszka wyruszyła w drogę do swojego nowego domu - w ZOO Ljubljana w Słowenii. Szczegóły wyjazdu żyrafki z Warszawy trzymane były w sekrecie. Teraz stołeczne ZOO postanowiło uchylić rąbka tajemnicy.

Wzruszająca historia żyrafki Pietruszki

Na początku lipca 2024 r. w Warszawskim ZOO powitano nową żyrafę z podgatunku Rothschilda, zwanego również żyrafą ugandyjską lub Baringo. Pietruszka - bo tak ją nazwano - po urodzeniu miała "skromne" 175 cm wzrostu i ważyła 49 kilogramów. Jej rodzicami są Justyna i Karim. Niestety, żyrafia mama odmówiła karmienia swojej córeczki. W naturze odrzucona żyrafka skazana byłaby na śmierć. Pracownicy zoo postanowili wziąć sprawy w swoje ręce. Oddzielili Pietruszkę od matki i sami zajęli się maleństwem, obdarzając ją ogromem miłości, opieki i zaangażowania. Przez pierwsze miesiące byli przy niej 24 godziny na dobę! Dzięki nim Pietruszka wyrosła na piękną pannicę, która w maju wyruszyła w wielki świat.

Warszawskie ZOO. Żyrafa Pietruszka
Galeria zdjęć 6

Polecany artykuł:

Mała żyrafa hitem warszawskiego ZOO! Pietruszka już pojawia się na wybiegu

Pietruszka pojechała do nowego domu

Decyzją koordynatora gatunku żyrafa Pietruszka opuściła Warszawskie ZOO. W środę, 13 maja, odbyło się uroczyste pożegnanie ulubienicy mieszkańców stolicy (i nie tylko!). Przed wybiegiem żyraf zgromadziły się prawdziwe tłumy, a atmosfera była pełna uśmiechów i wspomnień. Opiekunowie Pietruszki raczyli uczestników wydarzenia poruszającymi historiami o żyrafce, kulisach jej niecodziennego odchowu i życiu stada.

W czwartek 21 maja, Pietruszka wyruszyła w drogę do swojego nowego domu w ZOO Ljubljana w Słowenii. Szczegóły wyjazdu żyrafki z Warszawy trzymane były w sekrecie. „Transport i załadunek żyrafy to ogromne wyzwanie logistyczne, dlatego - aby zapewnić spokój zarówno zwierzętom, jak i ich opiekunom - nie publikowaliśmy wcześniej dokładnej daty wyjazdu” - wyjaśnili pracownicy zoo.

Polecany artykuł:

Ogłosili konkurs na imię dla braciszka Pietruszki! „Czekamy na pomysły i liczym…

Dopiero po tygodniu stołeczny ogród zoologiczny postanowił uchylić rąbka tajemnicy. „Za podróż Pietruszki odpowiadała specjalistyczna firma transportowa. Nasza żyrafa w czwartek rano weszła do specjalnie przystosowanej przyczepy transportowej - spokój i akceptacja tak nowej sytuacji przez tak wrażliwe zwierzę jakim jest żyrafa to efekt wielu miesięcy pracy opiekunów i treningów medycznych. Razem z nią w drogę ruszyła także starannie przygotowana „wyprawka”: dokumentacja, dotychczasowa pasza oraz przedmioty, które pomogą nowym opiekunom kontynuować pracę z Pietruszką dokładnie tam, gdzie zakończyli ją jej polscy opiekunowie” - przekazało Warszawskie ZOO za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Jak zapewnili pracownicy, podróż pietruszki przebiegła spokojnie i bezproblemowo, a żyrafka już następnego dnia mogła zobaczyć swój nowy dom oraz towarzysza.

„Aby ułatwić jej proces aklimatyzacji, na miejscu czekał na nią jeden z dotychczasowych opiekunów z Polski! Na ten moment, wszystko przebiega wzorowo, Pietruszka już pierwszego dnia czuła się jak u siebie w domu, z ciekawością eksplorując nowe otoczenie. Jesteśmy pewni, że trafiła we wspaniałe miejsce, do ludzi którzy o nią zadbają” - zapewniają pracownicy Warszawskiego ZOO.

Jak podkreślają, nie ma sensu martwić się o barierę językową między żyrafką a jej nowymi opiekunami. Pietruszka jeszcze w Warszawie była uczona angielskich słów wykorzystywanych podczas treningów medycznych. Co więcej, jej nowi opiekunowie wiedzą również, jak poprawnie wymawiać jej imię i zdrobnienia, którymi była wołana w Polsce.

Pietruszka już w nowym domu. „Jesteśmy pewni, że trafiła we wspaniałe miejsce”
Galeria zdjęć 7

Piękna obietnica ZOO w Słowenii

Pod postem stołęcznego zoo pojawiło się morze komentarzy, wśród których wyłowiliśmy ten napisany przez pracowników ZOO Ljubljana!

„Bardzo dziękuję za niesamowite wsparcie, współpracę i bezcenne przekazanie wiedzy! Obiecujemy zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby dalej dawać Pietruszce taką samą wspaniałą miłość i opiekę, jaką dostała w Waszym zoo. Wiedzcie, że serdecznie zapraszamy do nas i do Pietruszki kiedy tylko chcecie!” - czytamy.

Pojedynek zwierząt w Zoo Wrocław hitem internetu
Sonda
Czy lubisz chodzić do zoo?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ZOO W WARSZAWIE
ŻYRAFA
WARSZAWSKIE ZOO