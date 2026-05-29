Nocą nie kupisz już alkoholu w Warszawie. Lada dzień prohibicja obejmie całe miasto

Nocna prohibicja w Warszawie obejmuje całe miasto

Decyzją Rady Warszawy z marca 2026 r. od 1 czerwca na terenie całej Warszawy zacznie obowiązywać ograniczenie nocnej sprzedaży alkoholu. Oznacza to, że w godzinach od 22:00 do 6:00 nie będzie można kupić napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem handlu.

Zakaz nocnej sprzedaży alkoholu obejmie zatem sklepy, kioski, stacje benzynowe oraz lokale gastronomiczne, jednak tylko te, w których sprzedaje się alkohol na wynos.

Zakaz nie dotyczy lokali gastronomicznych, w których alkohol spożywany jest na miejscu oraz wolnego obszaru celnego Lotniska im. Fryderyka Chopina.

Zaskakujące wyniki pilotażu

Do tej pory przepisy pilotażowo obowiązywały w dwóch dzielnicach Warszawy - Śródmieściu i Pradze-Północ. Pierwsze raporty służb z okresu listopad 2025-styczeń 2026 w tych rejonach napawają optymizmem. Interwencje Straży Miejskiej w nocy spadły w tych dzielnicach o 15,2 proc., z kolei interwencje policji o 8 proc. Co więcej, wykroczenia związane ze spożywaniem alkoholu w miejscach publicznych zmniejszyły się o 30,4 proc.

Warszawa bezpieczniejsza nocą

Jak tłumaczy stołeczny ratusz, wprowadzenie nocnej prohibicji w mieście jest częścią „Warszawskiego Programu Bezpiecznej Nocy”. Program ten zakłada m.in.:

zwiększenie patroli Policji i Straży Miejskiej

monitoring miejsc szczególnie narażonych na zakłócenia porządku

szkolenia dla sprzedawców alkoholu

przeciwdziałanie sprzedaży alkoholu osobom nieletnim i nietrzeźwym

Co ciekawe, wprowadzenie zakazu nocnej sprzedaży alkoholu w Warszawie poprzedziły konsultacje społeczne. Z danych przekazanych przez władze miasta wynika, że udział w nich wzięło blisko 9 tys. osób. Ponad 80 proc. uczestników opowiedziało się za wprowadzeniem ograniczeń, a najczęściej wskazywanymi powodami były właśnie kwestie bezpieczeństwa, ciszy nocnej i ograniczenia zakłóceń porządku publicznego.

