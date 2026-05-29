W Warszawie zawyją syreny. Wyjaśniamy, o co chodzi

Alicja Franczuk
2026-05-29 8:56

Dlaczego w piątek, 29 maja, w Warszawie zawyją syreny alarmowe? Co się dzieje w stolicy? Mieszkańcy proszeni są o zachowanie spokoju i niepodejmowanie żadnych działań. Czy jest czego się bać? Wyjaśniamy.

Autor: Redakcja Informacyjna AI/ Wygenerowane przez AI Dwa jasnoszare megafony z tubami skierowanymi w różne strony zamontowane są na pionowym, metalowym słupie pośrodku kadru. Lewy megafon jest nieco bliżej obiektywu, z widocznym okrągłym otworem głośnika w jego wnętrzu. Prawy megafon jest nieco mniejszy i skierowany pod innym kątem. Oba urządzenia połączone są czarnymi kablami z elementami montażowymi na słupie. Tło stanowi rozmyte niebo w odcieniach szarości i beżu, a także niewyraźne zarysy dachów budynków na dole kadru, z jednym większym, białym budynkiem po prawej stronie.

Syreny alarmowe zawyją w Warszawie

Syreny alarmowe w Warszawie włączane są w trzech sytuacjach:

  • w rocznice historyczne (np. 19 kwietnia w południe, co jest elementem obchodów rocznicy powstania w getcie warszawskim, a także 1 sierpnia o godz. 17, czyli w rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego)
  • gdy prowadzone są testy systemu
  • w sytuacjach kryzysowych, czyli w przypadku realnego zagrożenia

Dlaczego syreny alarmowe zawyją 29 maja w Warszawie?

W piątek, 29 maja, w niektórych miejscach Warszawy słychać będzie syreny alarmowe. W obliczu aktualnych wydarzeń na świecie, zwłaszcza za naszą wschodnią granicą, każda taka aktywacja systemu alarmowego natychmiast przykuwa uwagę i budzi obawy mieszkańców.

Uspokajamy jednak - piątkowe włączenie syren alarmowych nie zwiastuje niczego złego. Nie ma więc czego się bać. Chodzi wyłącznie o prowadzone prace serwisowe w wybranych punktach alarmowych na terenie Warszawy.

„Uruchomienie syren ma charakter wyłącznie techniczny. Nie jest to sygnał alarmowy związany z realnym zagrożeniem” - poinformował Wojewódzki Urząd Mazowiecki. „Prosimy mieszkańców o zachowanie spokoju i niepodejmowanie żadnych działań” - zaapelowali urzędnicy.

