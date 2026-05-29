Gigantyczny pożar lasu w pow. wołomińskim. Setki strażaków w akcji, policyjny śmigłowiec wznowił loty

Rzecznik Państwowej Straży Pożarnej st. kpt. Wojciech Gralec przekazał, że w operację zaangażowano liczne siły ratownicze. Teren wspierają także kompanie gaśnicze spoza województwa mazowieckiego i cztery moduły do gaszenia pożarów w lasu z ziemi (GFFF). Dodatkowo na miejsce skierowano kompanie centralnego odwodu gaśniczego z Akademii Pożarniczej oraz jednej ze szkół pożarniczych. Od godz. 7:00 do pomocy ratownikom dołączyli żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej.

Trudna akcja gaśnicza w powiecie wołomińskim. Nowe informacje

Z informacji przekazanych przez rzecznika wynika, że ratownicy skupiają swoje wysiłki na froncie pożaru, jednocześnie dogaszając zarzewia ognia na jego skrzydłach. - Obecnie wiatr jest jeszcze w miarę stabilny, nie ma silnych porywów, co jest dla nas w miarę korzystne, jednak prognoza podobnie jak w czwartek mówi o silnych porywach wiatru, przez co te działania mogą być utrudnione - przekazał. Wyjaśnił, że przy silnych porywach wiatru wzrasta temperatura, spada wilgotność, więc trudno teraz określić, jak działania będą przebiegały w ciągu dnia.

Przedstawiciel strażaków przypomniał również o utrudnieniach dla kierowców w regionie. W strefie prowadzenia działań ratowniczych zablokowano przejazd drogą krajową numer 50. Od czwartku wyłączony z ruchu pozostaje fragment trasy łączący Stanisławów z Łochowem, a dla podróżujących wytyczono objazd.

Zgłoszenie o pojawieniu się ognia wpłynęło do służb w czwartek przed godz. 14:00. Żywioł miał objąć ponad 100 hektarów lasów państwowych i prywatnych, a akcja gaśnicza prowadzona jest na 300 hektarach. Poza strażakami na miejscu działa też policja. "W walce z żywiołem na terenie dwóch powiatów w sumie pomaga ponad 460 policjantów, w tym funkcjonariusze z Oddziału Prewencji Policji w Warszawie, WRD KSP i z jednostek powiatowych Policji w Wołominie i Mińsku Mazowieckim" - podała w czwartkowy wieczór KSP. Ewakuowano 42 osoby z 20 budynków. Zdecydowana większość znalazła schronienie u bliskich, natomiast sześć osób tymczasowo przeniesiono do budynku szkoły podstawowej w Stanisławowie.

To była długa i wymagająca noc.W powiecie wołomińskim nadal prowadzone są działania gaśnicze związane z pożarem lasu.🔥🌲Służby pracują w trudnym terenie. pic.twitter.com/F6jj6fHy9r— Państwowa Straż Pożarna (@KGPSP) May 29, 2026

