Największy remont Tramwajów Warszawskich. Paraliż centrum i zmiany tras od 30 maja

Warszawa szykuje się na kluczowy remont torowiska w Alejach Jerozolimskich, który od 30 maja 2026 roku przeorganizuje komunikację w centrum.

Spodziewaj się wielotygodniowych utrudnień dla tramwajów i samochodów, z licznymi objazdami oraz dynamiczną organizacją ruchu.

Remont w Alejach Jerozolimskich – najważniejsze zadanie Tramwajów Warszawskich w 2026 roku

W sobotę, 30 maja, rozpoczynają się prace modernizacyjne przy torowisku w Alejach Jerozolimskich, które stanowią najważniejsze przedsięwzięcie remontowe Tramwajów Warszawskich w bieżącym roku. Konieczność przeprowadzenia prac wynika ze stanu technicznego torów, które ostatnią naprawę główną na tym odcinku przechodziły około 20-30 lat temu.

Remont jest kompleksowym działaniem, skoordynowanym z pracami Zarządu Dróg Miejskich. ZDM musi naprawić system odwodnienia oraz dylatacje drogowe na wiadukcie Mostu Poniatowskiego. Część tych instalacji znajduje się bezpośrednio pod torowiskiem, co wymusza jego demontaż i stanowi doskonałą okazję do generalnej modernizacji. W ramach prac zaplanowano: wymianę szyn na odcinku od Placu Starynkiewicza do Ronda de Gaulle’a,całkowitą wymianę zabudowy torowiska, remont przejazdów drogowo-tramwajowych,odcinkową wymianę szyn i tzw. przyrządów wyrównawczych na wiadukcie Mostu Poniatowskiego, odnowienie nawierzchni na trzech przystankach tramwajowych.

Harmonogram prac i nowa organizacja ruchu dla kierowców

Zasadnicza część remontu w Alejach Jerozolimskich potrwa przez cały czerwiec i lipiec, a jej zakończenie planowane jest na początek sierpnia 2026 roku. Dodatkowo, w dwa sierpniowe weekendy, nastąpią jeszcze krótkie wyłączenia ruchu tramwajowego, niezbędne do dokończenia montażu nowych urządzeń. Co ważne, we wszystkie dni robocze sierpnia tramwaje będą już kursowały centralnym odcinkiem Alei Jerozolimskich. Remont obejmuje wyłącznie infrastrukturę torową i nie zmieni geometrii jezdni ani docelowej organizacji ruchu po jego zakończeniu.

Dynamiczna organizacja ruchu – co to oznacza?

Na czas prac zamknięte zostaną pasy ruchu przylegające bezpośrednio do torowiska. Aby zminimalizować utrudnienia dla kierowców, po raz pierwszy na tak dużą skalę zastosowana zostanie dynamiczna organizacja ruchu. Oznacza to, że wewnętrzne pasy prowadzące ruch z centrum (od Ronda Czterdziestolatka w stronę Wisły i w kierunku Placu Zawiszy) będą udostępniane kierowcom w godzinach popołudniowego szczytu komunikacyjnego, czyli od 14:00 do 19:00. W pozostałych godzinach (19:00-14:00) pasy te będą zamknięte.

Zmiany w komunikacji miejskiej od 30 maja – co muszą wiedzieć pasażerowie?

Start remontu w Alejach Jerozolimskich zbiega się w czasie z zakończeniem prac na ulicy Towarowej. To dobra wiadomość dla mieszkańców Woli i Ochoty. Linie wracające na swoje trasy Już od soboty, 30 maja, tramwaje wrócą na całą długość ulicy Towarowej. Dzięki temu: Linie 1, 22 i 24 ponownie pojadą tą ulicą. Linia 1 będzie kursowała na swojej pełnej, podstawowej trasie z Żerania Wschodniego / Annopola do pętli Banacha / P+R Al. Krakowska.Na tory wróci również linia 27 w relacji Cm. Wolski – Metro Marymont.Zlikwidowane zostaną tymczasowe linie 71, 72 i 74.

Zmiany tras i zawieszenia na czas remontu w Alejach

Główne utrudnienia związane z remontem torowiska w Alejach Jerozolimskich obejmą linie kursujące na osi wschód-zachód.

Linia 7: Będzie kursowała w pętli po praskiej stronie – z pętli Kawęczyńska-Bazylika do Gocławka przez Rondo Waszyngtona.Linie 9, 22 i 24: Nie przejadą przez Most Poniatowskiego. Jadąc od strony P+R Al. Krakowska, Piasków i Nowego Bemowa, zakończą kursy na Placu Starynkiewicza.Linia 25: Zostanie zawieszona na czas prac.Linia 33: Zostanie skierowana na trasę objazdową. Z Metra Młociny pojedzie do pętli Banacha przez Aleję Niepodległości, Nowowiejską, Krzywickiego, Filtrową i Grójecką. Dzięki temu mieszkańcy Ochoty zachowają bezpośredni dojazd do Dworca Centralnego.Linia 13: Będzie kursowała w wydłużonych godzinach.Komunikacja zastępcza i połączenia alternatywneAby ułatwić poruszanie się po mieście, Zarząd Transportu Miejskiego uruchomi rozbudowaną komunikację zastępczą.

Autobusy i nowa linia tramwajowa na ratunek

Najważniejszym wsparciem dla pasażerów będzie zastępcza linia autobusowa Z-9, kursująca na trasie Plac Narutowicza – Rondo Waszyngtona. W godzinach szczytu w dni powszednie autobusy będą podjeżdżały na przystanki nawet co około 2 minuty.

Dodatkowo, dwukrotnie częściej niż zwykle będą kursowały autobusy linii 158, której trasa w dużej części pokrywa się z wyłączonym odcinkiem tramwajowym. Mieszkańcom Wawra i Pragi-Południe dojazd do stacji metra Stadion Narodowy ułatwi linia Z21.

Prawdziwą nowością będzie uruchomienie dodatkowej linii tramwajowej 79, która uzupełni ofertę na Alei Krakowskiej, Grójeckiej, Alei Waszyngtona i Grochowskiej. Jej trasa to: P+R AL. KRAKOWSKA – Aleja Krakowska – Grójecka – Filtrowa – Krzywickiego – Nowowiejska – Marszałkowska – Aleja „Solidarności” – Targowa – Aleja Zieleniecka – Aleja J. Waszyngtona – Grochowska – GOCŁAWEK.

Pociąg – najszybsza alternatywa między Pragą a centrum

Władze miasta zachęcają do korzystania z transportu szynowego jako najefektywniejszej alternatywy dla podróży między Pragą a lewobrzeżną Warszawą. Pasażerowie mają do dyspozycji: pociągi linii metra M2, Szybką Kolej Miejską (SKM), pociągi Kolei Mazowieckich i PKP Intercity. Warto pamiętać, że na wyznaczonych odcinkach tras pociągów KM i PKP Intercity honorowane są wszystkie bilety WTP, w tym jednorazowe bilety kartonikowe i czasowe. To wygodne i często najszybsze rozwiązanie na ominięcie utrudnień.

