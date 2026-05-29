Nietypowa instalacja w Fabryce Norblina. Zbadaj skład swojego ciała!

Alicja Franczuk
Izabela Kraj
2026-05-29 5:30

W Fabryce Norblina do 31 maja będzie działać nietypowa instalacja, która symbolizuje wyzwania stojące przed pacjentami zmagającymi się z otyłością. Od piątku do niedzieli (29-31 maja) będzie można skorzystać z bezpłatnej analizy składu ciała oraz konsultacji z dietetykiem, a także wysłuchać wykładów poświęconych kształtowaniu odpowiednich nawyków w chorobie otyłościowej.

Nie przegap okazji, by zadbać o zdrowie

„The Impossible Gym” w Fabryce Norblina w Warszawie będzie jednocześnie przestrzenią edukacji na temat otyłości oraz wsparcia pacjentów w ich drodze do zdrowia. Przewidziano wykłady specjalistów – dietetyczki oraz trenera personalnego i fizjoterapeuty, którzy pomogą w kształtowaniu codziennych zdrowych nawyków w zakresie zdrowego żywienia oraz aktywności fizycznej.

Otyłość w Polsce

To niezwykle ważna akcja, ponieważ problem nadmiernej masy ciała dotyczy obecnie blisko 57 proc. Polaków powyżej 15. roku życia, a z otyłością zmaga się już ok. 9 milionów dorosłych obywateli naszego kraju! Według prognoz, do 2035 roku już ponad 35 proc. mężczyzn i ponad 25 proc. kobiet w Polsce będzie chorych na otyłość.

Otyłość to choroba

Przykre jest to, że chociaż Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) już ponad 25 lat temu uznała otyłość za chorobę, która wymaga kompleksowego leczenia, osoby z nadmierną masą ciała nadal spotykają się z brakiem zrozumienia i stygmatyzacją społeczną.

Warto zwrócić uwagę na fakt, że u podstaw choroby otyłościowej leżą nie brak silnej woli, lenistwo czy „złe wybory”, a zaburzenia równowagi neurohormonalnej, które prowadzą do dodatniego bilansu energetycznego, co przekłada się na nadmierne gromadzenie tkanki tłuszczowej.

