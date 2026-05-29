"Pierwszy raz miałem odruch wymiotny w kinie". Film o zaginionym 16-latku ma szansę zgarnąć Oscara

"Bez końca" - przejmujący obraz poszukiwań Krzysztofa Dymińskiego

„Bez końca” (Closure) to najnowsze dzieło dokumentalne uznanego reżysera Michała Marczaka, twórcy takich obrazów jak "Fuck for Forest", czy "Wszystkie nieprzespane noce". Film opowiada historię poszukiwań zaginionego, 16-letniego Krzysztofa Dymińskiego prowadzonych przez jego ojca, Daniela. Mężczyzna na własną rękę z udziałem zebranego sprzętu, wolontariuszy i fachowców przeszukuje dno Wisły, chcąc natrafić na jakikolwiek ślad swojego dziecka.

Wybór rzeki nie jest przypadkowy - to właśnie na Moście Gdańskim nad Wisłą urywa się ślad za 16-latkiem. Chłopiec wszedł na przeprawę, ale kamery monitoringu nie zarejestrowały, aby ją opuszczał, co każe przypuszczać, że coś złego stało się na moście. Jedną z najbardziej prawdopodobnych wersji jest oczywiście skok chłopaka do wody.

Prowadzona od kilku lat akcja poszukiwawcza na razie nie pozwoliła odnaleźć zaginionego chłopca. Znaleziono jednak podczas niej aż siedem ciał innych osób zaginionych. To właśnie o tej akcji opowiada nowa produkcja Marczaka.

- Chcemy przekuć ta tragedię w coś dobrego. Żeby choć jedno dziecko uratować, żeby nie miało złych myśli - mówi Daniel Dymiński odnośnie idei powstawania obrazu, która narodziła się wskutek przypadkowego spotkania z reżyserem.

Wstrząsający zapis poszukiwań dziecka

Prezentacja zwiastuna dzieła rozpoczęła sejmową debatę zainicjowaną przez Parlamentarny Zespół ds. Zaginięć oraz same małżeństwo Dymińskich, którzy są inicjatorami kampanii społecznej „Gdzie jesteś?”. Jak zapewniają rodzice chłopaka nie ignorowali oni w film i nie wzięli z niego ani złotówki.

Jak zdradził reżyser, odzew widzów po filmie jest bardzo przejmujący.

- Miałem ciężkie myśli, chciałem zrobić sobie coś złego, ale już teraz - po tym filmie - wiem, że nigdy sobie nic nie zrobię - taką wiadomość głosową dostałem na Messengerze - opowiadał Michał Marczak.

Ci, którzy widzieli już film zgodnie stwierdzają, że to niezwykle trudny w odbiorze film, bo ukazuje cały ból rodzicielski związany ze zniknięciem dziecka oraz przejmujące momenty znajdywania ciał w Wiśle. Niektórzy nie są go w stanie obejrzeć na raz lub przewijają najmocniejsze fragmenty. Jeden z uczestników sejmowego spotkania stwierdził wręcz, że "po raz pierwszy miał w kinie odruch wymiotny", odnosząc się do potężnego bagażu emocjonalnego obrazu.

Na razie seanse filmu są dostępne tylko podczas festiwali filmowych w Polsce i za granicą; do szerszej widowni obraz ma trafić dopiero pod koniec lub na przełomie roku. Nie jest jeszcze jasne, czy trafi do sal kinowych czy streamingu. Twórcy chcą jednak, by dotarł do jak najszerszego grona odbiorców, zwłaszcza do młodych ludzi, którzy są narażeni na kryzys psychiczny i złe myśli, mogące prowadzić do przyszłych dramatów.

Dodajmy, że „Bez końca” (Closure) od czasu styczniowej premiery na prestiżowym festiwalu Sundance zbiera świetne recenzje - na niedawnym festiwalu Millennium Docs Against Gravity zdobył m.in. nagrodę za najlepsze zdjęcia, a w marcu z festiwalu w Salonikach wyjechał z główną nagrodą, Złotego Aleksandra, co otwiera mu oficjalną drogę do nominacji do Oscara.

Mam złe myśli - gdzie szukać pomocy?

Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys, masz myśli samobójcze - zwróć się do dyżurujących psychologów i specjalistów. Gdzie możesz szukać pomocy?

116 111 - telefon zaufania dla dzieci i młodzieży, czynny całodobowo

800 121 212 - Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka, także dla rodziców i nauczycieli w sprawie problemów dzieci, czynny całodobowo

116 123- telefon zaufania dla osób dorosłych, czynny całodobowo

800 120 002 - Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” , czynny całodobowo

22 594 91 00 - antydepresyjny telefon zaufania Forum Przeciw Depresji, czynny od środy do czwartku w godzinach od 17 do 19

800 120 289 - infolinia dla osób uzależnionych i ich rodzin, czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 17

600 100 260 - telefon interwencyjny w sprawie zaginionych dzieci, czynny całodobowo

dostępny jest również czat online czynny przez całą dobę, siedem dni w tygodniu - https://brpd.gov.pl/

W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia, koniecznie zadzwoń na numer alarmowy 112.

