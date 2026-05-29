Jankes wspiera Fundację Cancer Fighters. Na licytację trafiły cztery tony karmy dla zwierząt

Jankes powiększa pulę dla schroniska po głośnej akcji tiktokera Łatwoganga

Z pewnością większość internautów słyszała o niesamowitym wyczynie tiktokera o pseudonimie Łatwogang, któremu w kilka dni udało się zebrać ponad 282 miliony złotych na rzecz Fundacji Cancer Fighters. Internetowy twórca spędził dziewięć dni w swojej niewielkiej kawalerce, gdzie bez żadnych przerw odtwarzał utwór pod tytułem „Diss na raka”. Piosenkę tę stworzyła chora na białaczkę 11-letnia Maja Mecan we współpracy z popularnym raperem Bedoesem 2115, co przyciągnęło uwagę mnóstwa gości.

W trakcie trwania tego wyjątkowego wydarzenia mieszkanie twórcy odwiedziła plejada polskich gwiazd. Pojawili się tam między innymi Doda, Martyna Wojciechowska, Agata Kulesza, Małgorzata Kożuchowska, Cezary Pazura oraz słynny komentator sportowy Dariusz Szpakowski. Wśród zaproszonych gości znalazł się również niezwykle popularny prezenter Radia ESKA i jednocześnie ambasador marki Dolina Noteci, czyli Jankes.

Właśnie podczas tej relacji padła wyjątkowa deklaracja pomocy dla bezdomnych czworonogów. Zadeklarowano przekazanie aż trzech ton karmy wyprodukowanej przez firmę Dolina Noteci. To zwycięzca specjalnej licytacji w serwisie Allegro będzie mógł samodzielnie wskazać schronisko, do którego trafi cała ta ogromna dostawa.

Należy jednak zaznaczyć, że organizatorzy postanowili zrobić wszystkim wspaniałą niespodziankę. Obecnie prowadzona aukcja nie dotyczy już pierwotnie zakładanych trzech ton jedzenia dla zwierząt, ponieważ pula została oficjalnie powiększona do imponujących czterech ton asortymentu.

Fundatorzy tej niezwykłej nagrody, czyli marka Dolina Noteci oraz jej ambasador Jankes, zamieścili w opisie licytacji specjalny komunikat. „Podczas live streamu padły słowa pt. 3 tony, ale 4 tony brzmią i smakują jeszcze lepiej! Właśnie tyle wartościowej karmy dowieziemy już wkrótce. Działajcie!” - przekazali organizatorzy w oficjalnym oświadczeniu.

Licytacja Allegro dla Fundacji Cancer Fighters kończy się w poniedziałek

Wszyscy chętni do wzięcia udziału w tej charytatywnej rywalizacji o cztery tony karmy z darmową dostawą do wybranego przytuliska mają na to czas wyłącznie do godziny 20 w poniedziałek, 1 czerwca. Całkowity dochód z tej akcji w serwisie Allegro zostanie w całości przeznaczony na statutowe działania Fundacji Cancer Fighters. Organizacja ta na co dzień zajmuje się aktywnym wspieraniem osób, które muszą toczyć nierówną walkę z trudnymi chorobami onkologicznymi. Udostępniono także bezpośredni odnośnik do trwającej aukcji internetowej.

Link do aukcji TUTAJ.

3

Sonda Czy wspierasz internetowe zbiórki? Tak Nie