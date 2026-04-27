Rekordowa zbiórka Łatwoganga i Bedoesa. Te firmy przekazały na konto fundacji gigantyczne kwoty

Zbiórka Łatwoganga na warszawskim Grochowie przyciągnęła tłumy gwiazd

Piotr, dwudziestoletni twórca internetowy i muzyk o pseudonimie Łatwogang, zyskał ogromną popularność w kraju oraz poza jego granicami. Wszystko za sprawą nieszablonowej inicjatywy pomocowej, którą 23-letni mieszkaniec warszawskiego Grochowa poprowadził bezpośrednio ze swojego lokalu.

Zaczęło się 17 kwietnia, kiedy to młody raper ogłosił, że przez kolejne dziewięć dób będzie bezustannie odtwarzać utwór „Ciągle tutaj jestem (diss na raka)” autorstwa Bedoesa, a całe to wydarzenie pokaże na żywo w sieci. Wspomniany kawałek to specjalny projekt muzyczny, w którym wzięła udział Maja Mecan oraz inni podopieczni wspierani przez organizację Cancer Fighters, pomagającą osobom zmagającym się z chorobami nowotworowymi.

Wraz z uruchomieniem transmisji twórca otworzył wirtualną skarbonkę, z której środki miały trafić do młodych pacjentów onkologicznych. Inicjatywa szybko nabrała niespodziewanego rozmachu, a do warszawskiego mieszkania zaczęli ściągać najpopularniejsi influencerzy, aktorzy oraz piosenkarze znani z polskiego show-biznesu.

Osobiście podczas internetowej relacji pojawili się między innymi:

piosenkarka Doda,

wokalistka Sanah,

gwiazda popu Roxie Węgiel,

aktor Tomasz Karolak,

aktorka Małgorzata Kożuchowska,

zespół Golec uOrkiestra,

celebrytka Julia Wieniawa,

influencerka Wersow,

piosenkarka Blanka Stajkow,

youtuber Friz,

raper Mata,

twórca internetowy Wardęga,

aktor Cezary Pazura,

aktor Maciej Musiał,

podróżniczka Martyna Wojciechowska,

muzyk Vito Bambino,

piosenkarka Natalia Szroeder,

dziennikarz Krzysztof Stanowski,

aktor Borys Szyc.

Z kolei za pośrednictwem łączy internetowych z uczestnikami akcji skontaktowało się wiele innych osobistości. W tym gronie znaleźli się restauratorka Magda Gessler, piłkarze Wojciech Szczęsny i Robert Lewandowski, piosenkarki Maryla Rodowicz oraz Sylwia Grzeszczak, gwiazdor disco polo Zenon Martyniuk, prezenter telewizyjny Krzysztof Ibisz, krytyk kulinarny Robert Makłowicz oraz - tuż przed swoim odejściem -polityk Łukasz Litewka, który zmarł tragicznie w ubiegłym tygodniu.

Dodatkowo niektórzy celebryci na znak wsparcia dla pacjentów onkologicznych pozbyli się włosów, goląc głowy na łyso.

Ponad 251 milionów złotych zbiórki. Jurek Owsiak chwali akcję Łatwoganga

Z każdym kolejnym dniem inicjatywa zyskiwała na popularności, co przekładało się na błyskawiczny wzrost zgromadzonych środków. Transmisja dobiegła końca po 222 godzinach, czyli po upływie ponad dziewięciu dób, a licznik wpłat zatrzymał się na kwocie przekraczającej 251 milionów złotych. Jest to rezultat porównywalny z tegorocznym finałem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, który przyniósł 263 miliony złotych. Głos w sprawie zabrał sam Jerzy Owsiak, który docenił zaangażowanie organizatorów i podkreślił, że Polacy po raz kolejny udowodnili swoją zdolność do jednoczenia się w ważnych celach społecznych.

Sukces finansowy to zasługa nie tylko tysięcy zwykłych obywateli i osób publicznych, ale również wielkich korporacji biznesowych. W przygotowanym przez nas zestawieniu można sprawdzić, które dokładnie firmy zdecydowały się na największe przelewy wspierające charytatywną działalność zainicjowaną przez Łatwoganga oraz Bedoesa.

