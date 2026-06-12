15-latka urodziła dziecko? Do szpitala trafiła sama. Trzy osoby zatrzymane

Agnieszka Przystaś
Agnieszka Przystaś
2026-06-12 18:12

15-latka trafiła do szpitala w Krośnie najprawdopodobniej będąc tuż po porodzie. Do placówki zgłosiła się jednak sama, bez dziecka. Okoliczności tej sprawy badają śledczy, policja zatrzymała trzy osoby.

Ciąża
Autor: Pixabay.com
  • 15-latka trafiła do szpitala, a jej stan wskazywał na niedawny poród, co natychmiast wzbudziło alarm.
  • Dziewczyna zgłosiła się do placówki sama, bez dziecka, co zapoczątkowało pilne działania śledczych i zatrzymanie trzech osób.
  • Sprawdź, co policja ustala w tej dramatycznej sytuacji i jakie są najnowsze informacje dotyczące losu noworodka.

15-letnia dziewczynka miała zgłosić się do szpitala w Krośnie, a lekarzy zaniepokoił jej stan, który wskazywał na to, że nastolatka była tuż po porodzie. Do szpitala zgłosiła się jednak sama, bez dziecka.

Wczoraj około godziny 16 policjanci zostali zaalarmowani o 15-latce, która trafiła na oddział ginekologiczny do krośnieńskiego szpitala. Wstępnie ustalono, że nastolatka jeszcze przed dotarciem do szpitala prawdopodobnie mogła urodzić dziecko - przekazała sierż. Weronika Hentosz z Komendy Miejskiej Policji w Krośnie w rozmowie z portalem nowiny24.pl.

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Jak podają Nowiny, śledczy pracują nad odpowiedzią na pytanie, co stało się z dzieckiem i poznanie wszelkich okoliczności zdarzenia – do miejsca zamieszkania 15-latki udali się policjanci oraz specjaliści z z Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie.

Zatrzymano trzy osoby, jednak śledczy nie udzielają szczegółowych informacji w tej sprawie.

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