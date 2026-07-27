Dziesiątki wyjazdów strażaków na Podkarpaciu

Poniedziałkowa aura mocno dała się we znaki mieszkańcom części Podkarpacia, a sytuacja w regionie wciąż jest bardzo trudna. Jak dotąd służby pożarnicze odnotowały ponad siedemdziesiąt interwencji związanych z likwidacją szkód wyrządzonych przez żywioł. Marcin Betleja, rzecznik prasowy tamtejszych strażaków, przekazał w wywiadzie dla Radia Eska, że ich praca polegała w głównej mierze na usuwaniu konarów i mniejszych gałęzi, które tarasowały ulice, chodniki, a także zrywały przewody wysokiego napięcia. Z jego słów wynika ponadto, że najbardziej ucierpiały powiaty mielecki oraz niżański. Szczęśliwie, pomimo tak niebezpiecznych warunków, nikt nie odniósł obrażeń.

Nowe alerty IMGW dla Polski wschodniej i komunikat RCB (27.07.2026)

Najgorsze jednak może być dopiero przed nami. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał pomarańczowe alerty, które obejmują wschodnią Polskę, a dokładnie Podkarpacie, a także fragmenty województw lubelskiego i małopolskiego. Drugi stopień zagrożenia oznacza duże prawdopodobieństwo wystąpienia groźnych zjawisk pogodowych, skutkujących poważnymi zniszczeniami oraz ryzykiem utraty zdrowia lub życia.

Według synoptyków w województwie podkarpackim należy spodziewać się gwałtownych burz. Towarzyszyć im będą potężne ulewy z sumą opadów sięgającą od 30 do 40 litrów wody na metr kwadratowy. Oprócz tego przewiduje się wichury w porywach do 80 km/h, a lokalnie wiatr może wiać z prędkością nawet 100 km/h. Nie wyklucza się również wystąpienia opadów gradu.

Najnowsze ostrzeżenia IMGW są ważne w poniedziałek między godziną 13:00 a 19:00.

Osoby znajdujące się na Podkarpaciu otrzymały także powiadomienia z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa o następującej treści: „Uwaga! Dziś (27.07) burze, silny wiatr i intensywne opady deszczu. Możliwe podtopienia i przerwy w dostawie prądu. Unikaj otwartych przestrzeni”. Podobne alerty RCB trafiły na telefony użytkowników przebywających w regionach małopolskim, świętokrzyskim oraz lubelskim.

Z uwagi na bardzo nieprzewidywalny charakter zmian w atmosferze, służby apelują do wszystkich o bieżące monitorowanie prognoz i sprawdzanie kolejnych komunikatów meteorologicznych.