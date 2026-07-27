Tak zabawia się Wyszkoni! Zaskakujące wideo w sieci

Anna Wyszkoni broni swoich stylizacji

Anna Wyszkoni przeżywa obecnie doskonały moment w swoim życiu. Jako 46-letnia kobieta szczerze przyznaje, że czuje się znacznie pewniej w swojej skórze niż kilka lat wcześniej, co chętnie podkreśla swoimi oryginalnymi stylizacjami.

Ubieram się w to, co lubię, to, co mi się podoba. Uwielbiam się tym bawić. Stałam się bardziej odważna w stylizacjach, bo stałam się też bardziej odważną kobietą w życiu codziennym. Kiedy mam się bawić, jak nie teraz? Mam ciągle rezygnować z czegoś, bo mi nie wypada? To jest tylko w naszych głowach. W moim słowniku nie ma słów "nie da się" i "nie wypada". Masz ochotę? Zrób! Bo jutro życie może cię bardzo negatywnie zaskoczyć i nie będziesz miał już na to czasu - mówiła w rozmowie z serwisem ESKA.pl.

Teraz piosenkarka zdecydowała się na odważny krok, by pokazać fanom urywek swojej prywatności. Na jej profilu zadebiutował klip do najświeższego singla zatytułowanego "Cizia". Wideo ukazuje wokalistkę w pełni autentyczną, bawiącą się doskonale bez wymyślnych scenariuszy, po prostu korzystającą z czasu z bliską przyjaciółką.

Anna Wyszkoni bez cenzury: Zobaczcie wideo!

Artystka przygotowuje się do premiery nowego albumu. Najnowszą zapowiedzią płyty jest utwór "Cizia", który swoim pop-rockowym brzmieniem stanowi manifest siły i niezależności, doskonale odzwierciedlając charakter gwiazdy. Do utworu powstał niezwykle spontaniczny teledysk, zarejestrowany na telefonie podczas prywatnego wieczoru z przyjaciółką. Ujęcia z toalety czy radosne chwile podczas karaoke z pewnością zaskoczą wielu wiernych fanów. W takim wydaniu Anna Wyszkoni nie uznaje kompromisów. Co sądzicie o tym nowym, pełnym energii wizerunku?

Anna Wyszkoni Festiwal Opole 2026