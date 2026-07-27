Smolasty i Michał Wiśniewski spotkali się za kulisami. Takich zdjęć fani się nie spodziewali

Smolasty zrobił przerwę od show-biznesu

Od ponad dziesięciu lat Smolasty mocno trzyma się w czołówce rodzimego rynku muzycznego. Jego piosenki regularnie biją rekordy popularności w sieci, co przyciąga do niego wiele gwiazd chętnych do nagrywania wspólnych hitów. Wokalista współpracował już z topowymi polskimi artystkami, takimi jak Sylwia Grzeszczak czy Roksana Węgiel, a z Dodą stworzył nawet dwa utwory. Ostatnim głośnym projektem w jego dyskografii jest numer nagrany z Wersow. Po zakończeniu promocji tej piosenki, obejmując wywiad dla Eska.pl, raper usunął się w cień, unikając obecności w mediach. Słuchacze liczą jednak, że ta przerwa zapowiada nowe, muzyczne niespodzianki.

Smolasty i Michał Wiśniewski

Dla muzyków letnie miesiące oznaczają nieustanną trasę po całej Polsce, gdzie królują plenerowe wydarzenia. W ubiegły weekend Smolasty wystąpił przed publicznością zgromadzoną na Dniach Gminy Kurzętnik. Okazało się, że tego samego wieczoru swój koncert grał tam również Michał Wiśniewski. Drogi obu artystów skrzyżowały się na zapleczu sceny, a młodszy z nich nie omieszkał podzielić się z fanami pamiątkowymi ujęciami z liderem formacji Ich Troje na swoich kanałach społecznościowych.

Zdjęcia Smolastego i Wiśniewskiego

Impreza z okazji Dni Gminy Kurzętnik zgromadziła tłumy miłośników polskiej muzyki. Oprócz koncertu Smolastego, 25 lipca na scenie zagrał Michał Wiśniewski wraz ze swoim zespołem. Na tyłach festiwalu doszło do serdecznego spotkania tych dwóch postaci polskiego show-biznesu, które uwieczniono na fotografiach. Na kadrach wrzuconych do sieci przez rapera można dostrzec zabawną scenkę, gdzie Wiśniewski swobodnie odsłania brzuch u boku młodszego muzyka. Smolasty opatrzył te zdjęcia intrygującym opisem „Wiśniasty”, co natychmiast wywołało falę spekulacji na temat potencjalnego, wspólnego singla obu artystów.

Wersow i Smolasty w Radio ESKA