To już oficjalne. Gabriel z "Rolnik szuka żony" potwierdził, czy jest dalej z Weroniką

Historia relacji Gabriela i Weroniki w "Rolnik szuka żony"

Gabriel to uczestnik 12. edycji "Rolnik szuka żony". 32-letni mieszkaniec Wielkopolski nie ukrywał, że szukał prawdziwej miłości. Mimo to skupiał się przez lata na rozwoju gospodarstwa. Zdobywał wykształcenie w tym kierunku, które miało mu pomóc zwiększać efektywność. W życiu Gabriela kluczową rolę odgrywa rodzina, w tym macocha, która zastąpiła mu zmarłą wcześnie mamę, stając się jego wsparciem. W programie zaznaczał, że chciałby poznać kobietę swojego życia i posiadać dzieci.

Początkowo widzowie myśleli, że mężczyzna postawi na rezolutną Klaudię z woj. zachodniopomorskiego. Dziewczyna również jest rolniczką i miała sporo wspólnych tematów. Sam Gabriel nazywał ją faworytką. W pewnym momencie nagle postanowił jej podziękować, co wszystkich dosyć mocno zdziwiło. Dziewczyna początkowo miała być świadoma, że nie była pierwszym wyborem, ale cieszyła się, iż jest tym jedynym i ostatnim.

Para żyła na odległość. Ona pracowała w innym mieście, on działał w swoim gospodarstwie. Mieli typowy związek na odległość, gdzie spotykali się co weekend, ale też sporo rozmawiali.

Gabriel i Weronika o przeprowadzce i związku na odległość

Czy Gabriel z "Rolnik szuka żony" jest dalej z Weroniką? Tak to skomentował

Już w maju 2026 pojawiły się plotki, jakoby Weronika z Gabrielem mieli się rozstać. Para nie wrzucała wspólnych zdjęć - widać było, że spędzają czas osobno. Kolejne fotografie podsycały tylko plotki. Gabriel postanowił się w końcu do nich odnieść.

- Z uwagi na szacunek do osób oglądających program, którzy nam kibicowali odpowiem krótko. Nie jestem już z Weroniką. Proszę o uszanowanie naszej prywatności i nie dopytywanie o szczegóły - napisał Gabriel w swoich mediach społecznościowych.

Jednocześnie nie odpowiadał na więcej pytań na temat tego związku.