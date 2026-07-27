Tragiczny finał wyprawy w góry! Zginęło pięcioro wspinaczy

Tragedia na Elbrusie. Nie żyje pięciu alpinistów z Bośni i Hercegowiny

Tragiczny finał wyprawy na najwyższy szczyt Rosji. Jak donosi serwis Klix z Bośni i Hercegowiny, opierając się na ustaleniach lokalnej prasy rosyjskiej, w trakcie wspinaczki zginęło pięcioro alpinistów - dwie kobiety i trzech mężczyzn. Wchodzili w skład liczącego siedem osób zespołu, który postawił sobie za cel zdobycie góry wznoszącej się 5642 metry nad poziomem morza. Zaledwie dwoje członków nieszczęsnej ekspedycji zdołało przeżyć.

Pomimo skrajnie złej pogody jeden z uratowanych zdołał o własnych siłach zejść i wezwać pomoc. Drugiego ocaliły służby, które natrafiły na niego podczas akcji ratunkowej. Obaj wspinacze leżą w szpitalu.

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Załamanie pogody na Kaukazie. Wspinacze utknęli w drodze na szczyt

Sygnały o komplikacjach na trasie zaczęły pojawiać się w sobotę, gdy członkowie grupy zostali uwięzieni na znacznej wysokości bez możliwości bezpiecznego odwrotu. W momencie opuszczania bazy sytuacja meteorologiczna wydawała się sprzyjająca, ale na górze doszło do nagłego załamania pogody. Z każdą chwilą prędkość wiatru rosła, potęgując się z początkowych 45 aż do 70 kilometrów na godzinę.

Wspinacze nie byli nowicjuszami, mieli na koncie liczne wejścia na góry przewyższające pięć tysięcy metrów. Niektórzy z nich działali w szeregach Górskiego Pogotowia Ratunkowego w Zenicy i zrzeszeni byli w klubie „Vedro”.

Każdego roku tysiące osób próbuje wejść na Elbrus, ale nie jest to łatwa góra. Błyskawicznie zmieniająca się pogoda w przeszłości wielokrotnie była przyczyną tragicznych incydentów.

Five Bosnian climbers are believed to have died while attempting to ascend Europe's tallest peak Mount Elbrus in Russia’s North Caucasus, per various media outlets. The group of seven ran into severe conditions above 5,100 meters. Two men, aged 42 and 38, survived and are now… pic.twitter.com/cJeAGm5RwY— Brian McDonald (@BrianMcDonaldIE) July 26, 2026

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