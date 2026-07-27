Tragiczny finał wyprawy w góry! Zginęło pięcioro wspinaczy

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
Polska Agencja Prasowa
Polska Agencja Prasowa
2026-07-27 11:20

Pięcioro wspinaczy z Bośni i Hercegowiny zginęło w trakcie wyprawy na najwyższą górę Kaukazu i Rosji. Doświadczona grupa została uwięziona powyżej 5000 metrów, gdy doszło do drastycznego pogorszenia pogody. Dwie osoby zdołały przetrwać. Jednemu z ocalałych udało się wezwać wsparcie po samotnym zejściu, drugiego ewakuowały ekipy ratownicze.

Ośnieżony dwuwierzchołkowy szczyt Elbrusu górujący nad zielonymi wzgórzami. O tragedii wspinaczy przeczytasz na SE.
Autor: Elena Bukiya/ Shutterstock

Tragedia na Elbrusie. Nie żyje pięciu alpinistów z Bośni i Hercegowiny

Tragiczny finał wyprawy na najwyższy szczyt Rosji. Jak donosi serwis Klix z Bośni i Hercegowiny, opierając się na ustaleniach lokalnej prasy rosyjskiej, w trakcie wspinaczki zginęło pięcioro alpinistów - dwie kobiety i trzech mężczyzn. Wchodzili w skład liczącego siedem osób zespołu, który postawił sobie za cel zdobycie góry wznoszącej się 5642 metry nad poziomem morza. Zaledwie dwoje członków nieszczęsnej ekspedycji zdołało przeżyć.

Pomimo skrajnie złej pogody jeden z uratowanych zdołał o własnych siłach zejść i wezwać pomoc. Drugiego ocaliły służby, które natrafiły na niego podczas akcji ratunkowej. Obaj wspinacze leżą w szpitalu.

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Załamanie pogody na Kaukazie. Wspinacze utknęli w drodze na szczyt

Sygnały o komplikacjach na trasie zaczęły pojawiać się w sobotę, gdy członkowie grupy zostali uwięzieni na znacznej wysokości bez możliwości bezpiecznego odwrotu. W momencie opuszczania bazy sytuacja meteorologiczna wydawała się sprzyjająca, ale na górze doszło do nagłego załamania pogody. Z każdą chwilą prędkość wiatru rosła, potęgując się z początkowych 45 aż do 70 kilometrów na godzinę

Wspinacze nie byli nowicjuszami, mieli na koncie liczne wejścia na góry przewyższające pięć tysięcy metrów. Niektórzy z nich działali w szeregach Górskiego Pogotowia Ratunkowego w Zenicy i zrzeszeni byli w klubie „Vedro”

Każdego roku tysiące osób próbuje wejść na Elbrus, ale nie jest to łatwa góra. Błyskawicznie zmieniająca się pogoda w przeszłości wielokrotnie była przyczyną tragicznych incydentów.

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