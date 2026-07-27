"Ukraina straci zachodnie ziemie". Putin jest tego pewien

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
2026-07-27 10:40

"Jestem przekonany, że prędzej czy później Ukraina utraci te zachodnie terytoria, ziemie, które kiedyś należały do ​​Polski, Węgier i Rumunii" - powiedział Władimir Putin na spotkaniu z żołnierzami rosyjskiej marynarki wojennej, cytowany przez agencję TASS. Dodał też, kiedy jego zdaniem mogą nastąpić te nieuchronne zmiany.

Władimir Putin macha ręką podczas spotkania z żołnierzami. O jego słowach ws. granic Ukrainy przeczytasz na SE.
Autor: Yuan Xinfang/ AKPA

Putin powiedział, że jego zdaniem Ukraina straci zachodnie ziemie. "Może to potrwać rok, dwa, 10 lub 15 lat"

Ukraina zostanie okrojona nie tylko o wschodzie, ale i o zachodnie terytoria? Tak uważa Władimir Putin. Prezydent Rosji jest przekonany, że zmiany granic są nieuchronne także tam, gdzie linia frontu jest obecnie daleko. „Jestem przekonany, że prędzej czy później Ukraina utraci te zachodnie terytoria, ziemie, które kiedyś należały do ​​Polski, Węgier i Rumunii. Może to nie nastąpić jutro ani pojutrze. Może to potrwać rok, dwa, 10 lub 15 lat, ale historia ostatecznie wszystko ułoży na swoim miejscu” – powiedział Putin na spotkaniu z żołnierzami rosyjskiej marynarki wojennej. „Był tylko jeden gwarant integralności terytorialnej Ukrainy. Była to Rosja. Uznali jednak, że konieczne, możliwe i korzystne jest dla nich ogłoszenie Rosji swoim wrogiem” – dodał prezydent Rosji.

Zachodnie ziemie dzisiejszej Ukrainy przed II wojną światową należały do kilku państw, w tym Polski

Przed II wojną światową dzisiejsza zachodnia Ukraina była podzielona między II Rzeczpospolitą, Czechosłowację, Rumunię. W 1939 ZSRR zajmuje wschodnią Polskę, zajmując m.in. Lwów, Wołyń i Tarnopol. Przyłączono te tereny do Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej. W Jałcie i Poczdamie ustalono przebieg granicy polsko-radzieckiej wzdłuż tzw. linii Curzona, co oznaczało, że Lwów, Tarnopol, Łuck i inne miasta pozostały w ZSRR jako część Ukraińskiej SRR, aPolska utraciła około 180 tys. kilometrów kwadratowych swoich wschodnich ziem, otrzymując w zamian tereny na zachodzie i północy odebrane Niemcom. Po rozpadzie Związku Radzieckiego w 1991 r. Ukraina ogłosiła niepodległość i zachowała granice dawnej Ukraińskiej SRR. Oznacza to, że zachodnia Ukraina, wcześniej należąca do Polski, Rumunii i Czechosłowacji, stała się częścią niepodległej Ukrainy.

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