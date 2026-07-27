Putin powiedział, że jego zdaniem Ukraina straci zachodnie ziemie. "Może to potrwać rok, dwa, 10 lub 15 lat"

Ukraina zostanie okrojona nie tylko o wschodzie, ale i o zachodnie terytoria? Tak uważa Władimir Putin. Prezydent Rosji jest przekonany, że zmiany granic są nieuchronne także tam, gdzie linia frontu jest obecnie daleko. „Jestem przekonany, że prędzej czy później Ukraina utraci te zachodnie terytoria, ziemie, które kiedyś należały do ​​Polski, Węgier i Rumunii. Może to nie nastąpić jutro ani pojutrze. Może to potrwać rok, dwa, 10 lub 15 lat, ale historia ostatecznie wszystko ułoży na swoim miejscu” – powiedział Putin na spotkaniu z żołnierzami rosyjskiej marynarki wojennej. „Był tylko jeden gwarant integralności terytorialnej Ukrainy. Była to Rosja. Uznali jednak, że konieczne, możliwe i korzystne jest dla nich ogłoszenie Rosji swoim wrogiem” – dodał prezydent Rosji.

Zachodnie ziemie dzisiejszej Ukrainy przed II wojną światową należały do kilku państw, w tym Polski

Przed II wojną światową dzisiejsza zachodnia Ukraina była podzielona między II Rzeczpospolitą, Czechosłowację, Rumunię. W 1939 ZSRR zajmuje wschodnią Polskę, zajmując m.in. Lwów, Wołyń i Tarnopol. Przyłączono te tereny do Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej. W Jałcie i Poczdamie ustalono przebieg granicy polsko-radzieckiej wzdłuż tzw. linii Curzona, co oznaczało, że Lwów, Tarnopol, Łuck i inne miasta pozostały w ZSRR jako część Ukraińskiej SRR, aPolska utraciła około 180 tys. kilometrów kwadratowych swoich wschodnich ziem, otrzymując w zamian tereny na zachodzie i północy odebrane Niemcom. Po rozpadzie Związku Radzieckiego w 1991 r. Ukraina ogłosiła niepodległość i zachowała granice dawnej Ukraińskiej SRR. Oznacza to, że zachodnia Ukraina, wcześniej należąca do Polski, Rumunii i Czechosłowacji, stała się częścią niepodległej Ukrainy.

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Putin:In the western part of Ukraine, there are lands that Stalin gifted to Ukraine after WW2. Yes, it was Stalin who gifted those lands to Ukraine. But he gifted them within the framework of a single state.Apparently, it never occurred to him that a situation like today's… pic.twitter.com/G4RTh7lPWS— Clash Report (@clashreport) July 26, 2026

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